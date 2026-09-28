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Crisis Económica

Cierra un colegio de la Ciudad de Buenos Aires en medio de la crisis

El establecimiento dejará de funcionar al terminar el ciclo lectivo. La institución atribuyó la decisión a la caída de la matrícula y al deterioro de su situación económica.

28 de septiembre, 2026 | 19.40
Colegio Javier Milei

Después de más de cuatro décadas de actividad, un histórico colegio privado de la Ciudad de Buenos Aires anunció el cierre de sus puertas en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei

El St. Martin in the Fields School de Belgrano dejará de funcionar cuando finalice el ciclo lectivo de este año y no abrirá sus puertas en 2027, una decisión que ya fue comunicada a las familias durante una reunión con las autoridades del colegio.

El cierre implica que los alumnos tendrán que continuar sus estudios en otras instituciones a partir del próximo año. Frente a ese escenario, el Ministerio de Educación de la Ciudad comenzó a trabajar con las familias para facilitar la búsqueda de vacantes y evitar que el cambio de colegio afecte la continuidad escolar.

Los motivos del cierre del colegio

La explicación brindada por la institución apunta a un problema que se fue acumulando durante los últimos años. La matrícula cayó de manera constante a lo largo de seis años y, en paralelo, el establecimiento atravesó un escenario económico que describió como cada vez más complejo.

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De acuerdo con lo comunicado por las autoridades, ese proceso terminó generando un desequilibrio que el colegio intentó contener mientras mantenía sus compromisos con docentes y personal. Sin embargo, la situación llegó a un punto en el que, según la institución, ya no era posible sostener el proyecto educativo más allá de diciembre.

El colegio aclaró que el anuncio no modifica el funcionamiento previsto para 2026. El compromiso asumido es terminar el añocon normalidad, sosteniendo actividades académicas y proyectos previstos hasta el último día”. También anticipó que acompañará a los estudiantes y sus familias durante el cambio de institución, además de entregar la documentación correspondiente y cumplir con las obligaciones pendientes con docentes y colaboradores.

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La institución tiene sus raíces en 1982, cuando comenzó el proyecto denominado White House School of English. En aquella primera etapa, la enseñanza del idioma fue el eje de una iniciativa que posteriormente daría origen al colegio que sobrevivió hasta este 2026.

Diez años después llegó el salto hacia la educación formal. Con la creación de St. Martin in the Fields School comenzaron a funcionar Kindergarten y Primaria, y posteriormente se incorporó el nivel Secundario. La expansión permitió que el establecimiento acompañara a sus alumnos durante prácticamente toda su trayectoria escolar, del primer año hasta el último.

La institución funcionará hasta el fin de este ciclo.

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