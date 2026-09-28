Fabián Doman prendió el ventilador y contó todo lo que sabe sobre Javier Milei: "No puede"

Fabián Doman cuestionó al gobierno de Javier Milei por la manera en que sus funcionarios y el propio Presidente responden ante preguntas sobre la situación económica. En Carnaval Stream, el periodista comparó los estándares de las entrevistas en Argentina con los que, según su mirada, existen a nivel internacional.

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"Los estándares que tienen los funcionarios argentinos para contestar preguntas en Argentina son distintos a los estándares internacionales para contestar preguntas", sostuvo Doman.

En ese sentido, hizo referencia a una reciente intervención de Milei en el Economic Club de Nueva York y cuestionó una de sus respuestas ante una pregunta vinculada con la situación económica. "Vos no podés contestarle en el Economic Club de Nueva York al director de la agencia Bloomberg que te divierte estar en recesión", afirmó el periodista.

Doman sostuvo que existe una diferencia entre la recepción que tienen determinadas declaraciones dentro del país y la mirada que generan en ámbitos internacionales. "Como en Argentina estamos medio chiflados y aplaudimos cualquier cosa... El mundo no, el mundo todavía tiene estándares de normalidad", planteó.

Fabián Doman fue contundente al hablar sobre Javier Milei.

La crítica de Doman a Javier Milei

El periodista también apuntó directamente contra el Presidente por su desempeño frente a las preguntas. "¿Qué es lo que le pasa a Milei? Que no estuvo a la altura de las preguntas. Por eso destacamos las preguntas acá", sostuvo Doman. "No soportan una entrevista normal. No jodida, normal", siguió y agregó: "No puede el Presidente ponerse a enojarse porque los datos de pobreza dieron peor, tiene que explicarnos por qué hay más pobres".