Un estudio revela que "viajar en el tiempo" rejuvenece la memoria

Un nueva investigación podría traer al presente recuerdos casi olvidados. Expertos de la Universidad de Ratisbona, en Alemania, indican que los "viajes mentales" en el tiempo podrían ayudar a resucitar aquellos recuerdos escurridizos. Se trataría, en otras palabras, de revitalizar recuerdos difusos haciendo memoria de las emociones y pensamientos que se tenían cuando éstos se almacenaron por primera vez.

"Los recuerdos se desvanecen con el paso del tiempo, pero al reinstalar mentalmente el contexto temporal que los rodeaba en el momento de almacenarlos, se puede mejorar su recuperación", dicen los autores en su estudio. "Aquí demostramos que ese viaje mental en el tiempo al pasado tiene una función rejuvenecedora de los recuerdos", señalan.

Recuerdos que no se olvidan

El estudio, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos, también conocida por sus siglas PNAS, se centró en los recuerdos de información aprendida, en comparación con aquellos que forman parte de acontecimientos.

"Cuando aprendemos algo, ese nuevo recuerdo se tambalea en una curva de olvido, como una roca en la cima de una montaña alta. A medida que la roca rueda cuesta abajo, perdemos algunos detalles del recuerdo. Pero a medida que se acerca a la base de la montaña de la memoria, donde la pendiente es menos pronunciada, la velocidad del olvido disminuye", relatan desde el portal LiveScience, que se hizo eco de la noticia.

Con todo, existen procesos que "hacen que los recuerdos sean cada vez más estables y menos sensibles a cualquier tipo de olvido", indica Karl-Heinz Bäuml, uno de los autores del estudio e investigador del departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Ratisbona. "Algunos detalles quedan grabados en la memoria, mientras que otros se desvanecen con el tiempo. Sin embargo, este olvido podría no ser inevitable", explica Bäuml.

Los investigadores enfatizaron que es posible reducir el olvido de algunos recuerdos si se viaja mentalmente al contexto de la codificación, es decir, al momento en que se creó el recuerdo. Este "viaje mental" en el tiempo es, precisamente, lo que ayuda a recuperar la memoria, reactivando esos recuerdos y restaurando, según los investigadores, aproximadamente hasta 70 por ciento de los recuerdos objetivo en algunos casos.

La investigación tuvo en cuenta un total de 1.200 personas y empleó varios grupos de control y formas de aprendizaje, que fueron posteriormente analizadas en función de cómo habían adquirido mentalmente el material que se les ofreció y el tiempo dedicado a ello.

Repasar de forma recurrente para no olvidar

Bäuml incide en que el grado de recuperación de la memoria varía, pues hay factores, como la riqueza de las experiencias recordadas u otros momentos con mucha carga emocional que no fueron exploradas en el presente estudio. De hecho, a los participantes se les brindó para que recordaran un pasaje corto, mientras que la otra mitad estudió listas de sustantivos no relacionado.

Con todo, el experto sí señala que "si se aspira a obtener una buena calificación en un examen, quizá sea mejor programar sesiones de repaso con intervalos cortos entre ellas". No obstante, tras una semana del experimento, el efecto del viaje mental en el tiempo se había desvanecido, indican desde LiveScience. "Recordar las emociones no restauró ningún recuerdo, mientras que la preparación solo restauró el 31 % de los recuerdos objetivo", señalan.

En este mismo portal agregan la voz de Deniz Vatansever, neurocientífico cognitivo de la Universidad de Fudan ( China) quien subraya que este trabajo refina nuestra comprensión de la memoria. "La memoria no se deteriora linealmente, sino que, de hecho, podemos restablecerla casi a su forma original", dice este experto que no participó en el presente trabjo. Editado por Andrea Ariet con información de LiveScience, PNAS.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.