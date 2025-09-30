Comienza el nuevo streaming del CONICET: dónde ver y a qué hora es la exploración de enigmáticos cañones submarinos

La ciencia lo hizo de nuevo. Después del gran éxito que significó el streaming del Conicet en las profundidades del mar argentino de Mar del Plata, las expediciones continúan en el sur de la provincia de Buenos Aires, bajan hacia Río Negro y culminan en Chubut.

El buque Falkor too del Schmidt Ocean Institute a partir del 30 de septiembre viajará a estudiar el sistema de cañones Bahía Blanca, ubicado frente a la costa de Viedma, en la provincia de Río Negro, y luego avanzará hacia los cañones Almirante Brown, frente a Chubut a la altura de Rawson.

La expedición anterior en el mar argentino significó un hito para la ciencia y la tecnología de nuestro país ya que permitió descubrir 40 nuevas especies marinas y una increíble diversidad de corales de aguas frías a una profundidad de 3.900 metros.

La nueva expedición en mar argentino

Después de su paso por Uruguay, el buque Falkor too del Schmidt Ocean Institute retornará a aguas argentinas. Esta nueva exploración oceánica se transmitirá en vivo desde el fondo del mar, a 500 kilómetros de las costas de Viedma y Rawson.

Se realizará entre el 30 de septiembre y el 30 de octubre y se descubrirán por primera vez los cañones submarinos en dos regiones geográficas de gran interés para la comunidad científica.

Será liderada por la oceanógrafa Silvia Romero, investigadora del SHN y profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos (DCAO) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"La Corriente de Malvinas tiene influencia a lo largo de todo el talud. Lo sabemos por modelos numéricos y observaciones, pero ahora tenemos la oportunidad de investigar, in situ, cómo interactúa con los cañones submarinos del margen continental. Ahora bien, estos dos cañones, a diferencia del de Mar del Plata, donde se realizó la expedición anterior, no son ciegos, sino que inciden sobre el margen superior, justo donde termina la plataforma y se inicia el talud", contó Romero.

Ante el Servicio de información sobre ciencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, la oceanógrafa agregó: "Nuestra hipótesis es que tienen un impacto decisivo al facilitar el intercambio de aguas de la Corriente de Malvinas".

Cuándo y dónde ver el streaming del Conicet

La expedición en mar argentino en el sur bonaerense, en la provincia de Río Negro y en Chubut se desarrollará durante un mes, desde el 30 de septiembre hasta el 30 de octubre.

El streaming en vivo, como ocurrió con los cañones marplatenses, se podrá apreciar a través de YouTube, en los canales oficiales de Conicet y del Schmidt Ocean Institute.