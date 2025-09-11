Chubut: acusan a un hombre por matar a tres perros con un veneno letal que afecta a humanos

La Justicia de Chubut está investigando a un hombre del barrio La Isla de Rawson por crueldad animal. Según la denuncia, la persona señalada es responsable de la muerte de tres perros, a quienes habría envenenado con un insecticida disimulado en diversos embutidos.

Los hechos denunciados ocurrieron el pasado 28 de febrero a la noche, cuando fallecieron dos hembras y un macho después de consumir chorizos contaminados con este veneno letal, que puede afectar también a los humanos.

La jueza de Garantías Laura Martini dio curso a la investigación y la tipificó como un concurso de delitos de residuos peligrosos y crueldad animal. Además, resaltó el gran riesgo que conlleva no solo para los animales afectados, sino también para las personas que circulan por la zona.

Cómo sigue la causa

La investigación judicial, a cargo de la fiscal Florencia Gómez, titular de la UFI especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales, avanzó recolectando pruebas en la casa del imputado para realizar las pericias toxicológicas a los restos de alimentos intervenidos. También se analizaron muestras del aparato digestivo de los perros fallecidos y recipientes incautados.

Los resultados del análisis químico fueron contundentes respecto de la presencia del veneno. Se trata de un insecticida de amplio espectro, prohibido como agroquímico, con una toxicidad extremadamente elevada tanto para personas como para aves y mamíferos.

Además se presentaron diferentes registros fílmicos que prueban el involucramiento del hombre denunciado en el lugar donde los animales fueron envenenados.

Qué tenés que hacer si tu perro fue envenenado

Si creés que tu mascota puede haber sido envenenada lo más importante es llevarla lo más rápido posible al veterinario. En el camino, tratá de que esté bien abrigado y tranquilo. No trates de que coma ni beba agua o remedios caseros, porque podrían empeorar la intoxicación.

Si sabés qué pudo ser lo que ingirió, llevá una muestra del veneno para que el veterinario la vea.

Paso a paso