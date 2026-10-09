Chocolates, queso y pastelería francesa: la feria para disfrutar en CABA este fin de semana largo

Los amantes de la gastronomía tienen este fin de semana largo un plan perfecto para ellos: la Feria Francesa. El domingo 11 y lunes 12 de octubre la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina presenta una nueva edición de este evento gastronómico, con entrada gratuita y en la Ciudad de Buenos Aires.

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Quienes se acerquen van a poder disfrutar, de 11 a 18:30 horas en Plaza Francia, de una propuesta que reúne gastronomía, productos franceses, actividades y espectáculos al aire libre. De esta manera, el barrio de Recoleta recibirá varios stands que ofrecerán a quienes se acerquen desde boulangerie y pastelería hasta chocolates, quesos, productos gourmet, platos salados y especialidades para comer durante el paseo.

Este fin de semana llega una nueva edición de la Feria Francesa a Plaza Francia

Así como también habrá shows en vivo, el público disfrutará de masterclasses y actividades gastronómicas, donde maestros cocineros enseñarán a los presentes diferentes técnicas, productos y preparaciones vinculadas con la tradición culinaria francesa. La idea es generar un espacio donde los asistentes puedan sumergirse en la cultura francesa, con entrada libre y gratuita, además de precios promocionales en los puestos.

Se trata de la primera edición primaveral del año, por lo que es la oportunidad perfecta para pasar el rato al aire libre, ya sea con amigos, en familia o pareja, y recorrer stands, conocer nuevos productores y emprendimientos, probar especialidades francesas y compartir una jornada que combina gastronomía y cultura.

Cuándo será la Feria Francesa y cómo conseguir entrada

La Feria Francesa será este fin de semana largo de octubre, el domingo 11 y lunes 12 de octubre, entre las 11 y 18:30 horas. La misma tendrá lugar en la mítica Plaza Francia del barrio de Recoleta, un espacio verde que fue diseñado a fines del siglo XIX por el paisajista francés Émile Galli.

El evento es con entrada libre y gratuita, mientras que los stands contarán con precios promocionales durante ambas jornadas. De esta manera, quienes no tengan aún un plan para hacer durante el fin de semana largo y sientan curiosidad por la cultura y gastronomía francesa, van a poder recorrer sin pagar entrada diferentes propuestas para saborear y conocer de cerca la pastelería y boulangerie, es decir, panadería, de uno de los países culinarios más importantes del mundo.