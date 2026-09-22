China construye en América Latina el primer túnel submarino de la región: tendrá 870 metros bajo el agua

América Latina avanza en la concreción de su primer paso subterráneo bajo el agua con el desarrollo del túnel Santos-Guarujá en Brasil, una infraestructura de 1,5 kilómetros de extensión total que incluirá un tramo de 870 metros sumergidos bajo el canal de acceso al puerto de Santos. La inversión calculada alcanza los US$ 1.330 millones y proyecta el inicio de su operación comercial para el año 2031.

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El trazado contará con tres carriles por sentido y capacidad para la circulación de automóviles, camiones, transporte público, peatones, ciclistas y el Vehículo Leve sobre Trilhos (VLT). La obra permitirá reducir el tiempo de traslado entre ambas localidades costeras de los 50 minutos actuales a tan solo cinco minutos.

La alianza entre China y Portugal para la ejecución del megaproyecto

La adjudicación de la asociación público-privada (PPP) fue obtenida en septiembre de 2025 por la firma portuguesa Mota-Engil, responsable de la edificación, gestión y conservación del enlace por un plazo de concesión de 30 años. La firma del contrato se oficializó el 28 de enero de 2026.

La participación asiática se articula a través de China Communications Construction Company (CCCC), socio estratégico de la constructora lusitana desde 2021 mediante Epoch Capital Investments. Pese a que en abril de 2026 la filial oriental redujo su participación accionaria del 32,41% al 31%, la compañía ratificó su compromiso con la alianza.

Apoyo técnico e ingeniería: En marzo de 2026, la Municipalidad de Guarujá constató la presencia de especialistas de CCCC junto al consorcio portugués en reuniones técnicas destinadas a definir los accesos viales de la estructura.

Técnica constructiva: La ingeniería aplicará el método de túnel inmerso, consistente en la colocación de grandes módulos prefabricados de concreto dentro de una zanja excavada en el lecho del canal.

El túnel submarino en Brasil tendrá 870 metros bajo el agua y operaría desde 2031.

Cronograma de obras y etapas de desarrollo

El Gobierno del Estado de São Paulo fijó para 2026 la etapa de elaboración de diseños funcionales, ejecutivos y trámites complementarios. El cronograma de ejecución física contempla las siguientes fases:

2027: Inicio de los trabajos preliminares con el montaje de campamentos, la preparación de la doca seca y las primeras tareas de dragado. 2028: Fabricación de los bloques prefabricados de hormigón y excavación del canal en el fondo marino. 2029: Inmersión de las estructuras prefabricadas y construcción de las rampas de acceso. 2030: Trabajos de terminación, montaje de sistemas tecnológicos y realización de pruebas de funcionamiento. 2031: Habilitación oficial del tránsito.

Respecto al impacto de la infraestructura en el nodo portuario y urbano, el ministro de Puertos y Aeropuertos de Brasil, Tomé Franca, ponderó que la conexión "va, de hecho, a organizar el tiempo", al optimizar de forma sustancial el flujo vehicular en la región.