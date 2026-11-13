En el contexto de crisis económica que vive el país por las políticas del gobierno de Javier Milei, una importante empresa de micros de larga distancia formalizó el concurso preventivo de acreedores de la firma.

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Se trata de la compañía Crucero del Sur que con este procedimiento formaliza su delicada situación financiera y abre una instancia judicial para ordenar las deudas con sus acreedores.

La decisión quedó radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones, a cargo de la jueza Gabriela Fernanda Canalis. El expediente fue registrado bajo la carátula “N° 138445/2026 Crucero del Sur SRL S/concurso preventivo”. La sociedad tiene como integrantes a Pablo Esteban Besverge y Luis Carlos Javier, ambos domiciliados en Posadas. En el marco del proceso, la Justicia designó como síndico al Estudio Bortoluzzi Villamayor y Villamayor Nercolini. Los acreedores deberán presentar allí sus solicitudes de verificación de créditos, en el domicilio ubicado en Suiza 2436, en la capital misionera.

La empresa despidió a 800 trabajadores en 2026

La presentación judicial llega después de meses de deterioro de la actividad y de un fuerte impacto sobre los trabajadores. Según las denuncias de los empleados, el grupo empresario —que además de Crucero del Sur reúne a Crucero del Norte, Turismo Parque, Crucero del Este, Expreso Río Paraná y Expreso Paraguay— redujo su plantel de 1.200 a unos 390 trabajadores en lo que va del año. La caída representa alrededor de 800 puestos de trabajo, de acuerdo con los datos difundidos por los propios operarios.

A la pérdida de empleos se suman los salarios adeudados y las medidas de fuerza que derivaron en la paralización de servicios en distintos puntos del país. La incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones profundizó el malestar entre los trabajadores, que reclaman respuestas de los responsables de las compañías.

En medio de los reclamos, Julio Koropeski, integrante de la familia propietaria, rechazó que la crisis responda a dificultades económicas o a la quita de subsidios. Según su versión, el freno de las operaciones está vinculado con diferencias internas dentro del directorio. También aseguró que la empresa cumplirá con los compromisos asumidos.

La apertura del concurso preventivo de Crucero del Sur incorpora ahora a la Justicia en el proceso de reorganización de sus deudas. Sin embargo, el trámite no resuelve por sí mismo la situación laboral ni garantiza la reanudación de los servicios. Para los empleados, la principal urgencia sigue siendo cobrar lo adeudado y conocer qué ocurrirá con sus puestos de trabajo.