En el oficialismo se cansaron de la interna con Bullrich

Entre lágrimas, Javier Milei despidió al Papa León XIV en el aeropuerto de Ezeiza y ahora arranca el operativo "tolerancia cero con Bullrich". Es el leitmotiv del Gobierno en estos momentos: se acabó la paciencia con la senadora.

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En el entorno de Patricia Bullrich filtraron que, tras la visita del Papa, comenzaba el plan "Pato 2027" para lanzarse a la presidencia el año próximo como máximo objetivo.

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Bullrich está dispuesta a enfrentar a Milei en unas PASO por adentro o por afuera del partido. Es que la exministra de Seguridad está afiliada a La Libertad Avanza.

En el oficialismo se cansaron de la interna con Bullrich. "Le van a aplicar a Bullrich una política de tolerancia cero. Si sigue con agenda propia, se evapora la posibilidad de compartir fórmula con Milei en 2027", afirmaron en el oficialismo.

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Karina Milei quiere dejarla ya mismo sin esa posibilidad y por eso suena fuerte el nombre de la senadora Nadia Márquez. La neuquina puede llegar a ser la compañera de lista de Milei en 2027 y además, hay movimientos para ponerla como jefa del bloque del Senado en lugar de Bullrich.

"Ellos dicen que Pato está rodeada de inoperantes y de cuatro de copas. No entendemos entonces por qué están tan preocupados de que juguemos el año que viene", se envalentona un bullrichista ante El Destape.

Milei publicó hoy una storie en IG que dice mucho sobre la interna: "Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán". Un dardo directo a la idea de Bullrich.

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En el Gobierno intentan minimizar la idea de que se puede armar un mileísmo sin Milei. "Hay un intento denodado del Círculo Rojo por instalar la idea del 'Mileísmo sin Milei'. Es como el mate sin yerba. Literalmente no existe. No les importan las formas. Les importan sus privilegios", tuiteó ayer el ex Nº2 de Manuel Adorni, Javier Lanari, hoy director del Banco Nación.

Empieza a ser esa la campaña del karimenemismo hacia adentro y hacia afuera. "Sin Milei y sin Macri ella no existe. No puede armar nada", afirmaron desde ese sector a El Destape. Por otro lado, desde el oficialismo expresaron que "hoy Pato resta". "No nos suma nada esa confrontación. Le resta mucho al Gobierno, no nos sirve", destacaron.

El bullrichismo, por su lado, filtra: "Sin mí no van a sacar ninguna ley más. Se acabó. Que se olviden de suspender las PASO", habría dicho la jefa del bloque violeta en la cámara alta. La interna está al rojo vivo.