El riesgo país volvió a escalar y superó los 930 puntos por la caída de los bonos

El riesgo país volvió a subir este viernes y supera los 930 puntos, su nivel más alto en doce meses. Durante la mañana había perforado la barrera de los 900 y había llegado a las 895 unidades, impulsado por una suba de los bonos de la deuda argentina. A media jornada esa tendencia se rompió y el indicador volvió a acelerarse.

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Riesgo país: máximo en doce meses

El índice que elabora el JP Morgan sube 11 unidades (1,2%). Para encontrar un nivel parecido hay que remontarse a octubre de 2025, antes de las elecciones legislativas.

En noviembre: +19%

En lo que va del año: más de +64%

Caen todos los bonos

Los títulos de deuda soberanos bajan en todas sus especies. La caída más fuerte es la del AE38D (-1,4%).

Las cotizaciones corresponden a Wall Street. La Bolsa de Buenos Aires está cerrada porque los bancos no operan por el Día del Bancario, y el mercado local recién vuelve a operar el miércoles 11 de noviembre.

En el mercado cambiario solo hay precio para el dólar blue, que se ubica en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

Por qué sube el riesgo país

Los inversores siguen dudando de cómo el Gobierno va a sostener el rumbo económico, ante el deterioro de las variables que impactan en la microeconomía.

¿Qué es el riesgo país y qué indica sobre la economía argentina?

El riesgo país es un indicador elaborado por el banco de inversión JP Morgan que mide cuánto más rendimiento deben ofrecer los bonos de un país respecto de los títulos considerados libres de riesgo, como los del Tesoro de Estados Unidos. Se expresa en puntos básicos: cada 100 puntos equivalen a un punto porcentual adicional de tasa de interés.

En términos concretos, refleja la percepción de los inversores sobre la capacidad de un Estado para cumplir con sus compromisos de deuda. Cuanto más alto es el indicador, mayor es el riesgo que el mercado le asigna a ese país y más caro puede resultarle conseguir financiamiento en los mercados internacionales. Por el contrario, una caída del riesgo país suele reflejar una mejora en la confianza de los inversores y menores costos potenciales de endeudamiento.