Una importante fábrica de golosinas del conurbano bonaerense despidió 25 trabajadores en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. Además, la planta está paralizada por falta de insumos.

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Se trata de empresa de caramelos Lipo, ubicada en Lanús, que atraviesa además denuncias por irregularidades en el pago de salarios. Los empleados despedidos aseguran que la nueva gestión, encabezada por el inversor Telmo Contrera, recurrió a supuestas causas disciplinarias para evitar el pago de indemnizaciones, mientras quienes permanecen en sus puestos cobran en cuotas y no reciben los aumentos paritarios.

La situación también impacta en las familias que perdieron sus ingresos y la cobertura de salud. Algunos de los exempleados tienen hijos que necesitan tratamientos médicos permanentes, por lo que la interrupción de la obra social representa una dificultad adicional en medio de la incertidumbre económica.

Los trabajadores llevaron sus reclamos a la puerta del establecimiento y expusieron sus testimonios ante cámaras de C5N. Valeria, una de las despedidas, cuestionó los motivos consignados en su telegrama: “Nos inventaron causa... como que trabajaba de mala gana, no ponía interés”. La mujer recordó que durante años comenzaba su jornada a las 4.30 de la mañana. Además, atravesaba el reciente fallecimiento de su esposo y su hija se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico cuando se produjo la desvinculación.

Cristian, de 53 años, también denunció que los trabajadores quedaron sin respuestas tras los despidos. “Nos echaron a la calle. No nos pagaron nada”, sostuvo, y cuestionó el accionar de Contrera al frente de la empresa. Uno de los casos más delicados es el de Esteban Martínez, quien trabajó durante 23 años en Lipo. Su esposa, con 25 años de antigüedad, también fue despedida. Ambos quedaron sin empleo al mismo tiempo y deben afrontar los gastos familiares sin los ingresos que tenían hasta entonces.

Salarios fraccionados y una planta paralizada

Las denuncias también alcanzan a quienes todavía trabajan en la fábrica. Los operarios afirman que reciben sus salarios de manera fraccionada, que no perciben los aumentos establecidos en las paritarias y que sufren descuentos que, según sostienen, no tienen explicaciones claras. “Los que estamos fuimos perjudicados; los que fueron despedidos y nosotros, estando trabajando, estamos en la misma situación, casi como los despedidos”, afirmó uno de los trabajadores durante la protesta frente a la planta.

A ese escenario se sumó la paralización de la producción durante esta semana por falta de azúcar, un insumo esencial para la fabricación de caramelos. La interrupción alimentó los temores sobre la continuidad de la actividad y la posibilidad de nuevas cesantías. Los trabajadores, además, cuestionan que las dificultades laborales convivan con lo que describen como un nivel significativo de comercialización. Según señalaron, la empresa declaró haber vendido 120.000 toneladas de producto y tendría previsto instalar una nueva máquina para fabricar gomitas.