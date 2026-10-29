Rodrigo Lussich destrozó al gobierno de Milei: "Argentina está en manos de gente..."

Rodrigo Lussich lanzó durísimas críticas contra el gobierno de Javier Milei durante una entrevista con Luis Novaresio en A24. Consultado sobre el momento político que atraviesa la Argentina y la necesidad de tomar posición, el conductor de Intrusos respondió sin vueltas y cuestionó tanto las decisiones del oficialismo como las actitudes del Presidente.

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“Un momento que la Argentina está en manos de gente mala, de gente que odia mucho”, comenzó Lussich, aunque enseguida reconoció la legitimidad electoral del mandatario: “Por supuesto que ha ganado en un voto popular, ¿no? Nadie lo duda”.

En ese sentido, el periodista apuntó contra el antiperonismo y lo definió como “el partido de gobierno”. Para explicar su mirada, hizo una referencia histórica que se ocupó de matizar: “Cosa que Argentina ha tenido en otras épocas y sobre todo en la dictadura, que no comparo, por supuesto, pero sí con esta actitud de bueno, ‘son ellos o nosotros, mejor cualquier cosa que ellos’, por el peronismo”.

Luego, profundizó su cuestionamiento a quienes, según su interpretación, votaron al oficialismo principalmente para impedir el regreso del peronismo. “Y bueno, se termina votando cualquier cosa y acá se votó cualquier cosa”, afirmó. Sin embargo, aclaró que no todos los votantes están dispuestos a revisar su decisión: “Mucha gente lo sabe y lo admite, pero mucha gente sostiene lo que votó”.

Para Lussich, esa lógica electoral tiene consecuencias que van más allá de las urnas. “Pero me parece que ese ‘cualquier cosa’ está habilitando cualquier cosa”, advirtió. El conductor también cuestionó la gestión económica y política del Gobierno, aunque remarcó que su preocupación no se limita a los resultados. “Y más allá de la mala gestión, que es mala, hay actitudes humanas que uno no esperó ver en un presidente de la República”, sostuvo.

A continuación, enumeró los motivos de su crítica: “Por lo institucional, por un lado, por el compromiso que eso conlleva, por las formas también y por el fondo”. Su cuestionamiento más fuerte llegó al describir la orientación del Gobierno, a la que calificó como “una política absolutamente entreguista, cipaya, dispuesta a rifar el país” y agregó: “Empleados de corporaciones y de financieras y de gobiernos extranjeros”.

Rodrigo Lussich, reconocido conductor argentino.

“Yo no soy cómplice de ningún corrupto”

Durante la charla, Lussich también se refirió a una discusión que, según planteó, atraviesa desde hace años el debate político argentino: la asociación automática entre el kirchnerismo y la corrupción. “Acá se instaló hace muchos años ya la idea de que si sos kirchnerista sos chorro. La verdad que no”, afirmó.

En esa misma línea, rechazó que coincidir con un espacio político implique respaldar todas sus acciones: “‘Sos cómplice’, te dicen. Y no, vos podés coincidir en cosas, en otras no, vos a la hora de votar definís a quién votás”. Finalmente, cerró con una definición tajante sobre su propia postura: “Yo no soy cómplice de ningún corrupto”.