Lussich y Pallares contaron toda la verdad detrás del fin de la dupla: "Nació de una..."

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares hicieron un fuerte descargo en Intrusos este miércoles 28 de octubre por la tarde, luego de que trascendieran versiones sobre una presunta pelea entre ellos y una eventual salida del primero de los mencionados con motivo de esa supuesta rispidez. En medio de las repercusiones por el final de su dupla televisiva, los periodistas expresaron su malestar con quienes alimentaron las especulaciones sobre un posible conflicto personal.

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La noticia de que dejarán de conducir juntos el histórico ciclo de América TV a partir del 31 de diciembre despertó todo tipo de versiones. Sin embargo, ambos vienen insistiendo en que la decisión de separar sus caminos profesionales no significa que exista una pelea entre ellos.

“No vengan a querer pudrirla”, fue la contundente frase que marcó el tono del descargo de los conductores, molestos por las interpretaciones que surgieron alrededor de su futuro laboral y de la relación que mantienen fuera de cámara. En ese sentido, Lussich explicó que la decisión de continuar su carrera en solitario surgió de una inquietud personal y profesional que venía madurando desde hacía tiempo y que fue comunicada oportunamente a su socio a fines del 2023.

“El fin de la dupla nació de una inquietud mía. Hace más de un año venimos trabajando en eso, no es producto de ningún arrebato ni pelea entre nosotros. Es una necesidad personal y profesional de seguir creciendo cada uno en forma autónoma”, había explicado el periodista. La noticia alimentó las versiones de un supuesto distanciamiento, especialmente después de que trascendieran comentarios sobre tensiones en el ámbito laboral e incluso se habló de una reunión con Juan Cruz Ávila, gerente de América, para definir cómo continuará el programa y qué lugar ocupará cada conductor durante 2027.

Pese a las especulaciones, Pallares también negó que exista un enfrentamiento con su compañero. Al respecto, fue tajante: “Acá no hay ni villanos, ni abandonados, ni pobrecitos, ni nada de todo eso. Es un tema contractual de laburo, que lo tenemos muy hablado”. "Acá lo que hay son dos tipos que se conocen hace 20 años y que trabajan juntos todos los días desde hace 7 años. Quisiera ver cuántos de los que han hablado pueden decir que trabajaron 7 años con un amigo", sumó.

Luego, dejó entrever el aprecio que tiene por su colega: "Rodrigo es la mejor persona para trabajar en dupla, no hay nadie más generoso que él. Él me subió al escenario, para todos los que dijeron que me bajó. Me hizo la cabeza para que hagamos teatro, y eso es amor y afecto de amigos. Entre nosotros nunca hubo celos, parece raro en este medio pero es así. Si uno brillaba el otro estaba contento".

"Que un colega salga a decir que me manejé de forma desprolija es una falacia. Con mi socio y amigo hablé de mi intención de que cada uno sea autónomo en su carrera, algo que éramos antes de ser dupla", advirtió Lussich por su parte, quien prosiguió: "Entre nosotros no hay pelea, no hay grieta. Nos vamos a acompañar en lo que el otro haga, es mentira que el canal dijo 'los dos o ninguno', porque si fuese así es 'ninguno'. Nunca nos pusieron contra ese paredón, jamás".

¿Qué pasará con Intrusos en 2027?

Lussich y Pallares conduciendo Intrusos.

Más allá de la decisión de ponerle fin a la dupla, todavía resta conocer cómo quedará conformada la conducción de Intrusos el próximo año. La continuidad del ciclo está prevista, pero América deberá resolver si Pallares seguirá al frente del programa o si le ofrecerá otros proyectos y buscarán a otro para ese rol.

Después de varios años compartiendo pantalla y de construir una dupla reconocida en el mundo del espectáculo, el vínculo laboral entre Pallares y Lussich llegará a su fin, pero ambos sostienen que eso no implica necesariamente un conflicto entre ellos.