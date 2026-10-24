Lussich sorprendió a todos al hablar sobre su continuidad en América: "Por decisión del canal..."

Rodrigo Lussich sorprendió con una confesión sobre su futuro en América TV, que dejó en claro que se acerca el cierre de una etapa. El conductor de Intrusos habló de su continuidad y de lo que viene después de más de una década frente al programa. Sus palabras confirmaron rumores que circulaban desde hacía tiempo.

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Lussich anunció su final en los chimentos

Fue en una entrevista con José María Listorti en Blender, donde Lussich reconoció que Intrusos será el último programa de espectáculos de su carrera. “Yo sé que Intrusos va a ser el último programa de espectáculos que yo haga”, afirmó. Aclaró que no sabe si ese final será el 31 de diciembre porque todavía no está definido, pero adelantó su decisión personal: “Me retiro del chimento”.

Lussich reveló que no continuará su dupla con Pallares.

El conductor explicó que, cuando deje el ciclo, no volverá a hacer un programa de chimentos. “No hay nada más arriba que Intrusos, ya está”, sostuvo. Con esa frase destacó la importancia que tiene ese lugar en su trayectoria. Lussich y Adrián Pallares conducen el programa desde febrero de 2015.

Una fecha límite para la dupla

Más tarde, Lussich confirmó que el vínculo profesional con su compañero también tiene un plazo. “Tuve la posibilidad de conducirlo con Adrián. Veremos cómo se sigue, porque nosotros como dupla terminamos el 31 de diciembre”, admitió. La declaración sorprendió a Listorti, que quiso saber más detalles.

Frente a la reacción del humorista, Lussich aclaró quién tomó la decisión y qué falta definir. “No sabemos cuál de los dos no sigue, no es una decisión nuestra, la tomó el canal”, reveló. Es decir, todavía no está resuelto cuál de los dos continuará en el programa, aunque el canal ya resolvió que la dupla no sigue en su formato actual.

Lo que se sabía hasta ahora

En septiembre, Ángel de Brito había hablado sobre las negociaciones y las alternativas que se evaluaban para el futuro de Intrusos. Las palabras de Lussich vuelven a poner el foco en lo que ocurrirá con él y con Pallares después del 31 de diciembre. Hasta el momento, América TV no confirmó oficialmente quién seguirá al frente del ciclo.