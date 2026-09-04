Chamamé gratis este sábado 6 de septiembre: cómo conseguir entradas gratis para jubilados

Jubilados que posean el Pase Cultural van a poder disfrutar gratis este sábado 6 de septiembre de una tarde de chamamé. La Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires invita a vivir su ciclo de folklore que toma lugar todos los fines de semana. En esta oportunidad, Luisina Mathieu llevará adelante un programa musical dedicado al chamamé como expresión de identidad, territorio y memoria.

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Con músicos y bailarines en vivo, la propuesta busca recorrer la fuerza y sensibilidad de esta música de origen correntino. Se trata de una jornada para vivir la música como una fiesta, algo propio de este género bien festivo y popular. Gracias al Pase Cultural, un programa a partir del cual se puede acceder a entradas gratuitas y beneficios en librerías, teatros y cines de la ciudad, los jubilados que quieran asistir al ciclo lo podrán hacer gratis.

Todos los sábados en la Casa de la Cultura se puede disfrutar de un ciclo de folklore. Foto: GCBA

El evento toma lugar en el subsuelo de la Casa de la Cultura, ubicada en Av. de Mayo 575, todos los sábados de septiembre a las 18 horas. Raíses en Movimiento es un ciclo de homenajes al folklore argentino, que en esta oportunidad celebrará al chamamé. En cuanto a las próximas fechas, en el sitio web del centro cultural se puede ver la programación completa.

Cómo tener el Pase Cultural como jubilado

El Pase Cultural se entrega a través de una tarjeta que cuenta con saldo para utilizar en establecimientos adheridos. La tarjeta puede ser física o virtual. Quienes tengan la tarjeta virtual pueden consultar el saldo disponible mediante la aplicación Buepp. Una vez que el saldo inicial se termina, la tarjeta continúa siendo válida para acceder a los descuentos y promociones disponibles en los espacios culturales adheridos.

En el caso de los adultos mayores, el beneficio está destinado a personas de 60 años o más que residan en la Ciudad de Buenos Aires y cobren una jubilación de hasta $600.000 mensuales, sin contar el aguinaldo.

La tarjeta física está disponible únicamente para adultos mayores. Luego de completar la inscripción y recibir la confirmación del trámite, los beneficiarios deben esperar el contacto del equipo del Pase Cultural para coordinar el retiro. El proceso puede demorar debido a las etapas de alta bancaria, impresión de tarjetas y carga del saldo. Las tarjetas se retiran en la Casa de la Cultura, ubicada en Avenida de Mayo 575, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Al llegar, los solicitantes deben anunciarse en recepción para ser derivados a las oficinas correspondientes.