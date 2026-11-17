Los amantes del folklore podrán disfrutar nuevamente del ciclo Florecen las peñas para cantar, bailar y celebrar el mes de la Tradición Argentina. Se trata de una propuesta que se realizará en el Palacio Libertad (ex CCK) y será completamente gratis.

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Cómo será el ciclo de peñas en el Palacio Libertad

La actividad se realizará el próximo jueves 19 de noviembre a las 18 hs en la Plaza Seca del Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA). La propuesta invita a dejarse llevar por la música tradicional del país y a aprender a realizar los bailes populares de la Argentina, para celebrar el mes de la tradición.

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Al ser una ocasión especial, en esta edición de la peña se presentará en vivo un grupo federal integrado por músicos destacados: Sergio Zabala (San Luis) en guitarra, voz y dirección musical; Leandro Pitu Marquesano (CABA) en piano y coros; Joaquín Guevara (Mendoza) también con guitarra y percusión, y Julieta Cangemi (Mendoza) en voz.

Además, contará con Lola Decastelli como artista invitada, directo desde la ciudad bonaerense San Andrés de Giles. Por otro lado, quienes se acerquen podrán disfrutar de una clase abierta de chamamé y de otros ritmos de la región, dirigida por el grupo Proyecto Vivencias Litoral.

¿Cómo participar de la peña gratis?

Para participar de la peña no necesitas reservar entradas, ni tampoco abonar, ya que es completamente gratis, ya que forma parte del ciclo del Palacio Libertad dedicado al folklore con artistas invitados. El ingreso es por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la Plaza Seca. Por eso, se recomienda llegar con tiempo y llevar ropa cómoda para poder disfrutar y realizar las actividades sin problema.