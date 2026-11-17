Milo J llevó las raíces de la música argentina y latinoamericana a la televisión estadounidense durante su paso por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El joven artista bonaerense protagonizó una presentación cargada de identidad cultural al interpretar Niño, una composición que dialoga con la tradición popular nacional a través de su vínculo musical y poético con el clásico litoraleño Puente Pexoa.

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La actuación en el emblemático ciclo nocturno consolidó el puente entre los sonidos urbanos contemporáneos y el acervo folklórico del país ante una audiencia masiva. La pieza elegida por el cantante utiliza versos y la estructura melódica de aquella obra histórica para construir una atmósfera sonora propia, donde las imágenes de la naturaleza -como el ceibal o el zorzal- sirven para contrastar la pureza de la infancia frente a las durezas de la realidad.

La base musical que sostiene el éxito del artista de Morón remite a una de las melodías más emblemáticas del cancionero del litoral argentino; Puente Pexoa fue compuesto en 1953 con letra de Armando Nelli y música de Tránsito Cocomarola. A pesar de esto, el track alcanzó una dimensión inmortal en el repertorio popular gracias a la recordada interpretación de Horacio Guarany.

Esta visita al estudio de Jimmy Fallon ocurrió pocos días después de que el músico viviera una jornada histórica en la entrega de los Latin Grammy 2026, celebrada el pasado 12 de noviembre. Durante esa ceremonia, el intérprete obtuvo cuatro estatuillas que respaldaron su búsqueda estética, entre las que destacaron el galardón a Grabación del Año por Niño y el premio a Mejor Álbum Folclórico por su trabajo discográfico La vida era más corta.

Tiny Desk de Milo J.

Milo J puso a los mexicanos a corear una canción de Mercedes Sosa

Milo J concretó el cierre de su gira internacional La vida era más corta con un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México ante 21.000 espectadores. Durante la presentación, el recinto mexicano fue escenario de un cruce con el folklore argentino cuando el artista interpretó Jangadero junto a la voz grabada de Mercedes Sosa.

La fecha marcó el espectáculo más multitudinario del joven músico argentino en territorio mexicano hasta la actualidad. A lo largo de la jornada, el repertorio articuló el despliegue de la música urbana y el trap con homenajes dirigidos a figuras centrales de la cultura latinoamericana, con su punto más alto en la reivindicación de las raíces de la música popular de su país.