Qué es el ronroco: el instrumento que tocó Santaolalla con Milo J en los Grammys

Milo J protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de los Latin Grammy 2026 al subir al escenario acompañado por Gustavo Santaolalla. El joven referente de la música urbana argentina ofreció una actuación cargada de raíz folklórica en la que interpretó Solifican12 y Gil, dos piezas que ganaron una profundidad sonora única gracias al acompañamiento instrumental del consagrado productor y compositor.

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La puesta en escena apostó por un clima íntimo que priorizó las estéticas autóctonas argentinas sobre los artificios visuales; Milo J aportó su voz grave y cadenciosa frente a una audiencia colmada. Al mismo tiempo, Santaolalla marcó el pulso de ambas canciones desde un costado del escenario y generó un puente generacional entre el sonido contemporáneo y la tradición musical sudamericana.

Qué es el ronroco y cuáles son sus utilidades musicales

El ronroco es un instrumento de cuerda pulsada perteneciente a la familia del charango, originario de la región andina de Sudamérica, con fuerte arraigo en Bolivia. Se caracteriza por poseer una caja de resonancia más grande y un mástil más largo que el charango tradicional, lo que le otorga una afinación más grave y un timbre profundo, melancólico y envolvente.

Estas cualidades acústicas lo convierten en una herramienta sumamente versátil dentro de la música contemporánea. Más allá de su uso histórico en ritmos folklóricos como huaynos, carnavalitos o cuecas, el instrumento funciona con enorme eficacia como base rítmica, para construir arpegios atmosféricos o para sostener melodías solistas que requieren calidez orgánica y peso dramático.

Milo J.

La historia de Gustavo Santaolalla con el instrumento

Gustavo Santaolalla mantiene un vínculo artístico inseparable con el ronroco desde hace varias décadas, al punto de haberlo transformado en su sello personal ante el mundo. El músico argentino incorporó este instrumento a su búsqueda sonora tras investigar las raíces del folklore latinoamericano y explorarlo fuera de sus límites tradicionales.

En 1998, Santaolalla publicó el álbum instrumental Ronroco, un trabajo discográfico fundamental que llamó la atención de directores de cine internacionales. A partir de aquel disco, el sonido de este instrumento andino se convirtió en el eje central de sus bandas sonoras más célebres, incluidas las composiciones ganadoras del premio Oscar para Diarios de motocicleta, Secreto en la montaña y Babel, así como la música original del videojuego y la serie The Last of Us.