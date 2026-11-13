Estos Latin Grammy 2026 tuvieron una coincidencia entre tres artistas que no pasó inadvertida por los expertos en moda. Anitta, Rosalía y Mon Laferte eligieron vestidos blancos con una clara inspiración de vestidos de novias. Tres propuestas diferentes, pero con un mismo espíritu romántico y sofisticado que convirtió a los diseños nupciales en uno de los grandes protagonistas de la noche.

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Anitta fue una de las más llamativas. La cantante brasileña apostó por un vestido blanco que acompañó con una pluma roja sobre la cabeza, un detalle cargado de simbolismo dentro del candomblé, donde se relaciona con el renacimiento. El accesorio también tuvo que ver con el concepto de su álbum EQUILIBRIVM, que gira en torno a la identidad, la introspección y la espiritualidad.

Por su parte, Rosalía también se llevó todas las miradas con un vestido blanco de gran volumen, corset y transparencias. Los detalles de plumas aportaron una apariencia etérea y celestial, mientras que la silueta recuperó elementos clásicos de la estética nupcial desde un lado más contemporáneo.

Mon Laferte también se sumó a esta tendencia con un diseño que evocaba directamente a un vestido de novia. Su elección reforzó el costado romántico de una alfombra roja en la que el blanco tuvo un protagonismo especial. Karol G fue otra de las novias de la noche, con un vestido de silueta sirena.

Por qué los vestidos de novia son tendencia en 2026

Aunque no hubo una confirmación oficial de que las artistas compartieran un código de vestimenta o se pusieran de acuerdo para elegir el mismo color, la coincidencia se inscribe en una tendencia que viene ganando fuerza en la moda. De acuerdo con Vogue, la inspiración nupcial es una de las grandes apuestas de 2026.

Los diseñadores recuperan elementos tradicionales de los vestidos de novia, como el blanco, los encajes, las transparencias, los corsets y las siluetas románticas, para llevarlos más allá de las ceremonias matrimoniales. La clave está en resignificar estas prendas: ya no se trata necesariamente de vestidos pensados para una boda, sino de diseños que recuperan su teatralidad, delicadeza y romanticismo para convertirse en protagonistas de grandes eventos.