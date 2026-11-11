La fuerte historia detrás de Oración del remanso, la canción que Maggie Cullen le cantó al Papa Leon XIV

Maggie Cullen protagonizó uno de los momentos más emotivos de la vigilia juvenil celebrada enPalermo con motivo de la visita del Papa León XIV al interpretar Oración del remanso. El emblemático chamamé generó una atmósfera de conexióny espiritualidad entre miles de jóvenes que acompañaron la sentida versión de la cantante.

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La pieza musical fue creada en 1998 por el cantautor rosarino Jorge Fandermole e incluida posteriormente en su álbum Navega, editado en 2002. Con el paso de los años, la obra se transformó en una pieza fundamental del cancionero popular argentino, con una lírica construida a partir de las plegarias que un trabajador fluvial eleva hacia una figura protectora en medio de su labor cotidiana.

La inspiración para la composición surgió en el Remanso Valerio, una comunidad de pescadores ubicada en el margen santafesino del río Paraná, en el límite entre Granadero Baigorria y Rosario. El origen exacto del tema se remonta al hallazgo de Fandermole sobre la Ruta 11, donde divisó una escultura del Cristo Pescador, erigida por los propios vecinos en mayo de 1995 para pedir protección ante la peligrosidad de las aguas.

El poema musical refleja tanto la devoción de un pueblo ligado al curso de agua como las transformaciones de su entorno. A través de su letra, la canción contrapone la vida tradicional de las familias costeras con el paso constante de los buques mercantes hacia los puertos de San Lorenzo y registra además el impacto negativo que las obras civiles y el avance urbano generaron sobre el ecosistema y la economía de los pobladores locales.

Jorge Fandermole.

Más folklore dedicado al Papa León XIV

La jornada continuó con la participación de Nahuel Pennisi, quien entonó Yo vengo a ofrecer mi corazón frente al pontífice y a la multitud. El músico catalogó la presentación como un honor y una bendición personal dentro de un período significativo para su carrera, marcado por el reciente lanzamiento de un álbum tributo a Mercedes Sosa.

"Cantar ante el Santo Padre en mi país es una bendición y un honor inmenso para mí por lo que representa en mi vida", afirmó Nahuel Pennisi tras su presentación. Asimismo, la grilla del encuentro juvenil sumó la actuación de Valentino Merlo, quien aportó su voz al evento a través de la interpretación de Tierra zanta.