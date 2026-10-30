Celebra la Fiesta de la Empanada: el pueblito rural de 60 habitantes que es perfecto para una escapada

Un pueblo de apenas 60 habitantes se prepara para celebrar su primera Fiesta de la Empanada. Se trata de Julio Arditi, un pequeño paraje rural del partido bonaerense de Magdalena, que el próximo domingo 1 de noviembre será el escenario de un festival para celebrar la tradición rural. Tendrá entrada libre y gratuita e incluirá destrezas gauchas, un almuerzo criollo, música en vivo y baile.

{{{htmlAmp}}}

La celebración es organizada por el Centro Tradicionalista "El Hornero" y busca poner en valor las costumbres rurales de la región. Julio Arditi pertenece al partido de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. Está ubicado a unos 17 kilómetros de la ciudad de Magdalena y a aproximadamente 40 kilómetros de La Plata. Su paisaje rural, la tranquilidad de sus calles y su historia ferroviaria lo convierten en un destino perfecto para quienes buscan una salida diferente durante el fin de semana.

Julio Arditi celebra su 1ra Fiesta de la Empanada este domingo 1ro de noviembre.

El paraje suele recibir a cicloturistas y viajeros que aman la ruta y conocer pequeños pueblos de pocos habitantes. En este sentido, una de las paradas obligatorias es la antigua Estación Julio Arditi, que formaba parte del ramal La Plata-Magdalena del Ferrocarril Roca, clausurado en 1980.

Fiesta de la Empanada en Julio Arditi: qué actividades habrá

La programación comenzará a las 10:30 con el izamiento de la bandera nacional y el desfile de los participantes de la cabalgata. A las 11 tendrá lugar una carrera de sortija de ocho pasadas, cuya inscripción costará $30.000. Al mediodía, desde las 12, se compartirá un almuerzo criollo. La actividad continuará a las 13:30 con pruebas de rienda para menores y una prueba de rienda libre de seis tambores a ocho metros, que incluirá moto, cuatriciclo y caballo. La inscripción para esta última también será de $30.000.

A las 15 llegará uno de los momentos más esperados de la jornada, con una monta especial entre "El Zoquete" y Joel Salum, además de una rueda de grupa con caballos de Horacio Andreoni y Santiago Mercuri. Los jinetes podrán inscribirse en el lugar, por orden de llegada, entre las 12 y las 13. La organización informó que habrá control de alcoholemia durante el evento. Además, a lo largo del día habrá música, a cargo de Nicolás Sbriglio, conocido como "Cachumbo", y Carlos Daniel Líneas, con el acompañamiento musical de Tobías Aristegui. Para cerrar la fiesta, se presentará La Cuadra Sonidera, que animará el baile campero.