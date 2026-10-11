Un hombre acusado de presuntas estafas vinculadas a inversiones en Bitcoin fue localizado en Australia tras permanecer prófugo durante varios años, Ahora, será extraditado a la provincia de Salta donde enfrentará a la Justificia.

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Según medios locales, el hombre identificado como Nicolás Mendioroz Juncosa será trasladado el próximo jueves 15 de octubre. Su entrega estará a cargo de las autoridades australianas, que lo pondrán a disposición de Interpol para concretar su extradición hasta la capital salteña para quedar bajo la órbita de los tribunales que investigan las denuncias.

Mendioroz Juncosa había huido de Salta en 2022, poco antes de una audiencia de imputación. Desde entonces se lo declaró prófugo y quedó sujeto a una orden de captura nacional e internacional, informó El Tribuno.

La acusación contra Nicolás Mendioroz Juncosa

En declaraciones al medio citado, uno de los damnificados aseguró que en 2021 el acusado administraba más de 170.000 dólares que habrían sido destinados a operaciones con criptomonedas.

A partir de varias denuncias, la investigación avanzó con acusaciones por estafa y administración fraudulenta, entre otros delitos. Según las víctimas, el dinero que habían entregado para las supuestas inversiones no fue recuperado, además de que el detenido había permanecido fuera del país durante años sin responder a los requerimientos judiciales.

Por su parte, la defensa de Mendioroz Juncosa pidió que no fuera trasladado en condición de detenido y que pudiera volver por sus propios medios para presentarse ante los tribunales. La familia del acusado ofreció una propiedad como garantía, con el objetivo de respaldar su pedido.

Sin embargo, los damnificados rechazaron esa alternativa y reclamaron que se mantuvieran las medidas dispuestas por la Justicia. También exigieron que se cumplan los requerimientos de la jueza de Garantías N.º 8, Claudia Puertas, y cuestionaron que el denunciado no se hubiera presentado ante las autoridades durante estos años.

“Este hombre nunca se presentó ante los requerimientos de la justicia local, se fugó y no dio señales de vida ni propuso solución de nada”, expresaron representantes de los denunciantes. También se cuestionaron los vínculos sociales del acusado y manifestaron su desconfianza ante la posibilidad de que pudiera regresar sin ser trasladado en calidad de detenido.

Para los denunciantes, la intervención de Interpol representa una "oportunidad" para que avance la causa. “Desde el 2022 estamos esperando una respuesta sobre nuestro dinero”, manifestaron. También resaltaron que el trabajo de la organización internacional les “abrió una ventana de esperanza” para obtener justicia por las pérdidas denunciadas.