Caso Dalmasso: rechazaron la prescripción y el parquetista quedó más complicado

El Juez de Control de la Justicia de Córdoba, Diego Ortíz, rechazó la prescripción de la causa que investiga el crimen de Nora Dalmasso ocurrido en Río Cuarto hace más de 18 años con el objetivo de encontrar “la verdad histórica” y evitar “el cierre definitivo” de la investigación del caso. En esa línea, destacó que debe cumplirse “el deber de investigar” que se le ordenó al fiscal Pablo Jávega luego del último juicio donde absolvieron al viudo Marcelo Macarrón. Allí, además, se consideró que podía investigarse el homicidio dentro del marco de la violencia de género.

Con este fallo, el defensor del parquetista Roberto Bárzola analiza si apela la medida y para eso aseguró, en diálogo con El Destape, que está “analizando los fundamentos del juez”. El abogado había asumido a principios de abril y en aquella oportunidad, sostuvo firmemente que iba a dejar de lado la estrategia que buscaba la prescripción. Al mismo tiempo, el letrado sugirió que tenía planificado que el acusado declare ante la justicia.

Mientras tanto, la familia de Nora Dalmasso se mostró satisfecha con la decisión del magistrado y buscará que la investigación avance con el objetivo de llevar a juicio al parquetista y así, poder lograr que la Justicia dicte condena contra Bárzola o, al menos, lo declare culpable ya que entienden que es posible que el acusado nunca vaya preso aunque lo encuentren responsable de la violación y el crimen. Con este punto, los querellantes también tienen abierta la posibilidad de apelar ante la justicia y solicitar que se permita condenar con pena de prisión al sospechoso. Según entienden, no pudieron investigar ni ahondar está línea porque ellos mismos estaban ocupando el tiempo para defenderse ante el tribunal por ser los acusados.

Los abogados de la familia Dalmasso destacaron que cuando se dejó de investigar a la familia, se ordenó las pericias que antes habían solicitado pero no habían sido escuchados. Allí se logró el positivo de ADN de Roberto Bárzola con las muestras levantadas del cinto de la bata con la que la mujer fue estrangulada y también de un vello encontrado en una de sus piernas.

Al punto de no poder ahondar en esa línea investigativa, se unió el fiscal Jávega argumentando que Macarrón y su hijo fueron imputados y no pudieron ser querellantes. A su vez, remarco que no debe contarse el tiempo de forma lineal para la prescripción y debe entenderse que ese lugar recién pudieron ocuparlo hace pocos meses. Además, tanto el fiscal como los querellantes destacan que ponerle una fecha límite de 15 años desde cometido el crimen vulnera el derecho de la víctima, que incluso considera revictimizada ya que su familia no pudo actuar en el rol que le correspondía porque estaba siendo perseguida por la Justicia.

Fuentes cercanas a la causa aseguraron a El Destape que “era tanta la confianza de los abogados que oportunamente defendieron a Bárzola que sólo pidieron el sobreseimiento por el tiempo transcurrido y nunca hicieron foco en reclamar la inocencia de su defendido”. De esta forma, entienden que buscaron una cuestión técnica para cerrar la causa ya que no sólo la pericia de ADN complicaba al parquetista sino que se puso el foco en sus declaraciones y se constataron varias contradicciones que tanto el fiscal como la familia quisieran que se aclaren en un futuro debate oral.

Tras conocer el fallo, uno de los abogados de la familia Macarrón, Gustavo Liebau, destacó que “los elementos reunidos fortalecen la acusación que hizo el fiscal” contra Bárzola y confirmó que no se “van a conformar con conocer la verdad histórica, sino que vamos a ir por lo que corresponde en la Justicia”; es decir, buscarán que sea condenado a prisión.

Por su parte, la abogada de Facundo Macarrón, Mariángeles Mussollini, destacó que el fallo “es una victoria importante” aunque consideró que “es el principio de un arduo camino”. Mientras que, por otro lado, aseguró que “la impunidad no puede triunfar y creemos que la sociedad necesita no solo la verdad, sino también la justicia”. Además, la letrada hizo foco en que el dictamen del fiscal Jávega y el posterior fallo del juez Ortiz “también cuestionan el desempeño de los anteriores fiscales”.

Ahora, con este fallo reciente, quedó abierta la posibilidad para que el fiscal avance con la investigación y casi 19 años después del brutal crimen que conmovió al país, pueda finalmente haber Justicia por Nora Dalmasso.