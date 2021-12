Desaparición de Nancy Videla: hallaron un cuerpo en la casa del remisero

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó la información. Se trata del cuerpo de una mujer y esperan la orden de detención.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, confirmó que, tras el allanamiento y al romper el contrapiso del domicilio del principal sospechoso por la desaparición de Nancy Videla, encontraron el cuerpo de una mujer. De todas formas, se esperarán a las pruebas de ADN para determinar si es la mujer de 31 años desaparecida desde el pasado viernes 26 de noviembre.

En diálogo con Todo Noticias (TN), el titular de la cartera de Seguridad bonaerense informó: "Encontramos un cuerpo aparentemente es femenino. Hay que hacer la identificación pero, por toda la investigación que veníamos haciendo, estábamos totalmente convencidos de que ahí podíamos encontrarla". Y agregó: "Todo da a pensar que es la persona que estábamos buscando, por toda la investigación previa".

Con respecto al hombre de 70 años, prestamista de nacionalidad paraguaya, principal sospechoso, Berni sostuvo: "El hombre no confesó nunca pero teníamos a una persona que fuimos a buscar a una terminal de micro, que se estaba yendo a Entre Ríos, por unos datos que habíamos recogido". Y añadió: "No está detenido todavía, está todo bajo secreto de sumario. No puedo dar muchos datos. Pero está ubicado y estamos esperando la comunicación con la jueza para que nos dé la orden de detención".

Tras el allanamiento realizado en el domicilio de Ingeniero Budge, el ministro contó: "El contrapiso se construyó en el fondo, en una de las habitaciones. Esa parte fue construida después de la desaparición de Nancy. Se ve que la parte donde estaba enterrada, es obviamente fresca, se nota la diferencia". Mientras que sumó: "El llamado al 911 terminó de confirmar lo que ya sospechábamos".

Sobre el cierre de la nota, Berni dio detalles de los pasos a seguir. "La jueza determinará en qué estado está el cuerpo y si se puede reconocer o no, había bastante cal. Seguramente, si no se puede, se harán pruebas de ADN. Si la familia va al lugar o no, es potestad de la magistrada", sentenció.