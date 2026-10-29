Revelaron los primeros detalles de la autopsia de Nancy: "muerte extremadamente violenta"

La Policía de Corrientes confirmó los primeros resultados de las pericias que se realizaron en las últimas horas al cuerpo de Nanci Estela Godoy, la maestra rural que estuvo desaparecida más de 20 días. El Instituto Médico Forense está analizando las causas de su muerte y bajo qué circunstancias podría haber sucedido desde el miércoles por la tarde, tras el hallazgo de los restos. El informe preliminar asegura que tenía heridas en el cuerpo con un arma blanca, que serían puñaladas, en tanto qeu también se pudieron rastrear heridas de defensa por parte de la víctima.

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