Nuevos datos en el Caso Maia: buscan en la zona del Zoo de Luján

La búsqueda desesperada de Maia Yael Beloso, de 7 años, mantiene en vilo a un país entero desde el lunes pasado. Las fuerzas de Seguridad bonaerenses y las de la Ciudad, en un importante trabajo conjunto, continúan con la investigación y los rastrillajes en diferentes barrios del oeste. Durante el lunes, según pudo conocerse, lo vieron en el predio de una Iglesia en General Rodríguez, pero las últimas imágenes lo ubican al secuestrador, Carlos Savanz, y a la nena en Luján.

Desde el centro de operaciones montado en la Iglesia de Fátima, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, informó que están realizando tareas de reconstrucción sobre lo que hizo Maia desde que abandonó su localidad. "Lo ubicamos cerca del zoológico de Luján, rastrillamos las diferentes zonas, conseguimos información en la calle y encontramos la bicicleta. Por lo que nos dijo la madre, recordó que era lo que se había hablado con Savanz", confirmó dejando en claro que su plan era llevarla a un zoológico.

A su vez, el titular de la cartera dejó en claro que se trata de un territorio que el secuestrador conoce y aclaró: "Es un hombre que no es un terrorista ni pertenece a una banda criminal organizada, la calle es un ambiente natural y se desenvuelve como pez en el agua. Creo que ni siquiera tiene la información de que lo estamos buscando". Además, frente a las diferentes versiones, confirmó que no tiene celular e interpreta que, por lo que ve en las imágenes, "no hay una relación agresiva" entre la niña y el hombre en cuestión.

Siguiendo la misma línea, Berni remarcó el trabajo que están realizando las diferentes fuerzas y destacó la importancia de la metodología y la perseverancia que tienen tanto en Provincia como en Ciudad de Buenos Aires para encontrarla. "Nos estamos adelantando a la noche del lunes, tres días atrás. La reconstrucción va por buen camino, es muy imprudente sacar conclusiones de algo que no tenemos certezas", explicó.

Por su parte, el vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, agregó: "Tenemos una línea de tiempo desde el día 13, sobre la relación entre la niña y el sospechoso. La cercanía, el lugar, el abandono de la bicicleta nos llevan a otros lugares". Y admitió: "El despliegue de la policía es impresionante. Trabajamos en conjunto y seguimos avanzando. Cada información que se consigue, va en la línea. Seamos cautelosos, hay que seguir trabajando".

Ambos intentaron llevar tranquilidad, dejaron en claro que se debe ser cautelosos y remarcaron la importancia de "seguir trabajando". Además, se destacó que tanto Provincia como Ciudad pusieron "todos los actores e instrumentos principales a disposición" y llamó a que la comunidad se muestre solidaria frente a estas situaciones. "Es muy imprudente decir si estamos o no cerca. Estamos poniendo todo el esfuerzo para encontrarla", sentenció Berni.

Los familiares sumaron nuevos datos

Ante las últimas imágenes de Maia y su secuestrador, en el zoológico de Luján, la madre confirmó que Savanz le había dicho a la niña que pensaba llevarla en algún momento. De esta manera, se reafirma que los pasos del hombre en cuestión fueron los expresados previamente a la familia. En la base operativa que se montó en General Rodríguez, donde hablaron Berni y Santilli, la tía de la niña de 7 años contó: "La mamá está muy conforme, el ministro está ayudando al igual que la policía y la infantería. Estamos todos muy nerviosos. Tenemos esperanzas, por supuesto que sí. Nos comunicaron que están buscando, que están realizando operativos".

Por su parte, el abogado defensor Rodolfo Baqué contó que fueron convocados para observar las últimas filmaciones y conocer el curso de la investigación que llevan adelante las fuerzas policiales y de seguridad. "La única certeza que hay es que desplegaron más de mil policías, es una zona que él conoce. El operativo no se para esta noche, el móvil que acaba de salir fue a buscar nuevas informaciones", manifestó.

Además, el letrado dejó en claro que pueden estar tanto en Luján como en General Rodríguez, donde se llevan adelante los rastrillajes. "La última imagen no se las puedo decir, afectaría a la pesquisa. Tomaron un colectivo, rumbo a la ciudad de Luján. Lo que nos demuestra es que vino para acá, como le dijo a la mamá para traerla al zoológico y es que es alguien de la zona", agregó. Mientras que, por último, solicitó a vecinos y vecinas del lugar que se mantengan atentos a todo desconocido que vean ya que puede dejarla en una casa abandonada y salir solo a la calle.