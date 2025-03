Lian Gael Flores Soraide fue visto por última vez el 22 de febrero pasado, poco después del mediodía, en el predio donde su familia y otras familias de la comunidad boliviana levantaron sus viviendas y trabajan en la fabricación de ladrillos. Durante las primeras semanas, el trabajo de los fiscales locales estuvo cercano al lugar donde viven esas familias con el foco puesto en que el pequeño podría haberse perdido entre los pastizales o haber sido víctima de un accidente o ataque en las cercanías. Sin embargo, la falta de indicios y la obtención de pruebas certeras hizo que se sumen a la causa, primero, fiscales federales para aportar nuevos puntos de vista y segundo, hipótesis que analicen si el pequeño pudo ser extraído del predio y en ese caso investigar con qué fin.

Los primeros pasos en la investigación reunieron a policías locales y federales, gendarmes, bomberos, baqueanos y personal con drones y perros especializados en rastros. Así se recorrieron varios kilómetros y se realizaron rastrillajes sobre el río Ctalamochita, cercano al predio donde viven esas familias. Después, y con la mirada de los fiscales federales, los investigadores desarmaron varios montículos de tierra y aserrín, y varios hornos de ladrillos en busca de indicios sobre qué le había sucedido al niño. Todos los operativos fueron negativos y la investigación retrocedió al punto cero.

En el camino de los operativos, se secuestraron varios vehículos y celulares para ser analizados ya que una de las hipótesis principales tiene que ver con la denuncia de uno de los vecinos que aseguró haber visto una camioneta blanca con vidrios polarizados circular muy rápidamente saliendo del predio donde vieron por última vez al pequeño. Esa camioneta, según la denuncia, no era de las que habitualmente iban al lugar a comprar ladrillos y aunque no pudieron encontrar ese vehículo, los investigadores analizan varias camionetas de vecinos de la zona. Además, los fiscales siguen analizando la participación de una curandera jujeña que visitó la comunidad poco antes de la desaparición del pequeño y quien, según la declaración de los papás, hizo una advertencia que por entonces no les llamó la atención pero luego, con la desaparición, recordaron y le contaron a los investigadores.

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a El Destape que la mujer, apodada “La Abuelita”, después de realizar un ritual le recomendó a los padres que “cuiden a sus hijos varones”. Ante esa advertencia, los padres creyeron ver que podría tratarse de una situación vinculada a la envidia o a cuestiones laborales, ya que el padre de Lian había solicitado un préstamo para comprar maquinaria que le permita fabricar más ladrillos en mucho menos tiempo.

Esas declaraciones marcaron un punto de investigación para los fiscales que multiplicaron sus hipótesis. En primer lugar, los fiscales analizan si la curandera pudo oficiar como “entregadora”, por otro lado, buscan saber si existía alguna deuda en la compra de esa maquinaria que provocara que el pequeño pudiera haber sido secuestrado. Por último, los investigadores analizan la posibilidad de que el pequeño haya sido víctima de un accidente o de un captación para un ataque sexual.

En los últimos días, la Justicia avaló el pedido del abogado de los padres de Lian, Darío Baggini, y avanzó en una nueva línea de investigación. Se trata de analizar “un viejo horno de barro que está más alejado de las propiedades y que tiene unos 15 mil ladrillos remanentes”. La hipótesis del letrado es que “alguien que entró al campo atropelló al pequeño y luego descartó el cuerpo”.

Esa teoría que abona la querella, se convirtió en una de las principales de la investigación aunque hasta el momento no hay indicios de quien habría cometido el hecho ni cuál sería el vehículo utilizado. En cuanto a ese detalle, el abogado considera que el vehículo que describieron algunos testigos no fue el responsable ya que esos movimientos fueron previos a que la familia notara la desaparición del pequeño.

“Lo real y cierto es que no tenemos una pista concreta si se trata de un homicidio, un abuso seguido de muerte, trata de personas o un accidente, que es la hipótesis que nosotros manejamos”, destacó Baggini y criticó de esta forma el rumbo de la investigación que a más de un mes sigue sin avanzar en indicios ni encontrar pistas claves que permitan saber qué pasó con Lian.