Caso Ángel: se define el futuro judicial de los detenidos en una audiencia clave en Comodoro Rivadavia

La causa por la muerte de Ángel López, el nene de cuatro años que murió de manera dudosa en la localidad de Comodoro Rivadavia, tuvo este martes 13 de octubre una audiencia para definir cómo continuará el proceso judicial contra la madre, Mariela Altamirano y la pareja de ella, Michel González, quienes permanecen detenidos desde hace casi seis meses.

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La audiencia fue convocada por la proximidad con el vencimiento del plazo de la investigación. En esa línea, las partes debían plantear sus posiciones sobre los pasos que debe seguir la causa y la situación procesal de los dos acusados, Altamirano y González.

El abogado que representa a la querella, Roberto Castillo, confirmó a la prensa que iba a solicitar una prórroga para continuar con la investigación. Además, en esa línea, también pidió que los dos acusados continúen detenidos hasta el inicio de un eventual juicio oral.

Mientras tanto, el fiscal general Facundo Oribones confirmó que la Justicia decidió extender por otros seis meses la prisión preventiva para ambos señalados por la muerte del pequeño. "Lo que sostuvimos es que no cambió ninguna de las circunstancias que llevaron al juez natural de la causa a cautelar el proceso con la prisión preventiva", añadió. Mientras que, tras el pedido de la querella, se autorizó la ampliación de los plazos para las pesquisas.

En diálogo con ADNSUR, el fiscal explicó que el Ministro Público Fiscal había solicitado extender ambos plazos para avanzar con medidas periciales "fundamentales" con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la muerte de Ángel mientras Altamirano y su pareja se encontraban a cargo de su cuidado.

Según Oribones, los planteos de la Fiscalía fueron acompañados por el representante legal de Luis López (padre del niño) y no recibieron objeciones por parte de las defensoras de los dos imputados, a pesar de que se creía que iban a pedir por la excarcelación. Finalmente, el juez Cosmandro -que intervino en reemplazo de Soníz- resolvió hacer lugar a ambos pedidos para que avance la causa.

El caso generó una fuerte conmoción pública. Todavía quedan pericias pendientes y por el momento, la resolución sobre la continuidad de las detenciones y el plazo de la investigación concentran la atención de cada una de las partes.

Qué se sabe de la muerte de Ángel

Otro de los puntos importantes del expediente será la próxima pericia, prevista para el 21 de octubre en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Buenos Aires, solicitada por las defensas debido a su disconformidad con los análisis que se hicieron anteriormente.

Este nuevo estudio buscará profundizar las circunstancias de la muerte del menor. Según los resultados de la autopsia citados en la causa, los médicos forenses detectaron más de 20 lesiones en la cabeza, compatibles con múltiples traumatismos, además de un edema cerebral severo.

El fiscal Oribones remarcó que dicho estudio tendrá "un valor fundamental" para todas las partes de la causa porque permitirá avanzar sobre aspectos centrales de la causa. "Tenemos confianza en que van a confirmar lo que ya ha establecido el cuerpo interdisciplinario forense", manifestó.

La nueva evaluación en el marco de la causa podría aportar elementos para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Ángel y analizar las conclusiones periciales realizadas previamente. Si los resultados arrojan un nuevo dictamen y conclusiones diferentes, haría que "nosotros como representantes de la Fiscalía, replanteemos el caso y por ahí, cambiar la teoría que sostenemos desde el principio", sumó el fiscal.

En síntesis, la audiencia de este martes marcó de alguna manera un nuevo capítulo en el proceso judicial y permitirá conocer qué otras medidas se adoptarán para avanzar hacia el esclarecimiento de la muerte del niño. Mientras tanto, los sospechosos continuarán en preventiva y tendrán, a lo largo del proceso, en caso de reunir algún tipo de elemento o circunstancia, solicitar la revisión y pedir una morigeración.