Carlos Gutiérrez, veterinario: “Cuando un gato se acerca con la cola levantada es un signo de que viene en son de paz”

Los gatos demuestran su estado de ánimo y confianza hacia las personas mediante su lenguaje corporal, movimientos y hábitos diarios. Gestos como acercarse con la cola erguida, la punta curvada o buscar dormir cerca del cuidador son señales clave que revelan comodidad, paz y seguridad en su entorno, según especialistas en conducta veterinaria.

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El veterinario Carlos Gutiérrez resaltó la importancia de fijarse en esos pequeños gestos: “Cuando se acercan con la cola levantada, eso es un signo inequívoco de que vienen en son de paz, de que vienen, por ejemplo, a saludarte”. Además, si la punta de la cola se curva formando un signo de interrogación, el gato demuestra curiosidad e interés por lo que sucede a su alrededor.

¿Cómo saber si tu gato te quiere y confía en vos según el lenguaje corporal?

La relación del gato con su entorno también habla mucho de su comportamiento. Un felino que sigue mostrando ganas de jugar, explorar y acercarse a las personas mantiene patrones habituales de actividad. En cambio, si deja de hacer lo que antes disfrutaba, es una señal a la que hay que estar atentos.

Vulnerabilidad y apego: el significado oculto de que elija tu cama para dormir

El descanso es otro indicador importante de la confianza que el gato tiene en su cuidador. Cuando elige dormir cerca, amasa una manta o permanece en la misma habitación, está demostrando comodidad y seguridad. Gutiérrez explicó que “durante el sueño los gatos se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”, por eso esa cercanía es un signo positivo de la relación.

Sin embargo, cada gato tiene su forma particular de expresar cercanía. Algunos buscan caricias y compañía con frecuencia, mientras que otros prefieren mantener distancia o acercarse solo en ciertos momentos. Esto no implica necesariamente un problema o un vínculo débil con su dueño.

Que un gato elija descansar cerca de una persona puede ser una señal favorable de la relación que construyeron.

¿Qué cambios de comportamiento en los gatos deben preocuparte?

Por eso, conocer los hábitos de cada gato es fundamental. Si normalmente es sociable, juega y explora el hogar, una caída repentina en estas conductas debe alertar a los cuidadores. Detectar estos cambios a tiempo puede ayudar a mejorar el entorno o consultar al veterinario si es necesario.

¿Qué son los "zoomies" en los gatos y por qué ocurren?

Entre las conductas normales también están los llamados zoomies, esos momentos en que los gatos corren y saltan con energía por la casa. Otros prefieren descansar tranquilos mientras escuchan los sonidos del hogar, siempre que no les provoquen miedo o malestar.