Para los amantes de los gatos: abrió el Museo del Gato con salas inmersiva y un domo de ronroneos

Para los amantes de los gatos: abrió el primer Museo del Gato del mundo con salas inmersivas y un domo de ronroneos

Los amantes de los gatos tienen un lugar perfecto para vivir una experiencia diferente: el Museo del Gato. Se trata de una propuesta inmersiva que combina historia y tecnología en un espacio sensorial para conocer curiosidades de este animal.

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Así es el Museo del Gato: la experiencia ideal para los fanáticos de los felinos

El Museo del Gato se encuentra en el piso de Paseo de la Reforma 87 de la Ciudad de México, frente a la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Se trata de la primera experiencia inmersiva y sensorial dedicada al universo felino en toda Latinoamérica.

La iniciativa fue impulsada por los periodistas Esther Garcilita y Marco Sotomayor, quienes realizan proyectos vinculados a los felinos desde hace muchos años. “Ya llevamos mucho tiempo dedicándonos a los gatos. Es solo una probadita de lo que queríamos realmente hacer y de todas las ideas que teníamos, pero esperemos que lo disfruten”, apuntó.

El Museo del Gato ofrece tres salas con actividades inmersivas, experiencias de realidad virtual y hasta un domo de ronroneo

El museo cuenta con tres salas que buscan mostrar aspectos diferentes y puntos claves de la historia de estos felinos. Estas son:

La primera sala es la de Géneris Felina, donde los visitantes pueden conocer la evolución de los gatos con dioramas animados y un videomapping. El recorrido muestra cómo los animales comenzaron a vincularse con los seres humanos hasta convertirse en animales domésticos.

La segunda sala, denominada Instinto Puro, se trata de un espacio para que el público experimente el mundo desde la perspectiva felina y desde ahí también se podrá disfrutar de un juego de arcade relacionado con las feromonas. También, la experiencia de realidad virtual y el Domo del Ronroneo se encuentran en este sector.

La última se llama "Conexión" y está pensada para que los visitantes interactúen y se tomen fotos, ya que tiene diferentes escenarios inmersivos, murales interactivos y una figura gigante de Sissi, una gata que funciona como personaje guía de la experiencia. También se puede dejar la huella de tu propia mascota felina en un mural virtual.

Cómo se puede disfrutar de la experiencia: dónde sacar las entradas

Para quienes tienen la posibilidad de visitar la Ciudad de México y disfrutar de la experiencia, las entradas están disponibles en la página oficial del Museo del Gato. El recorrido se hace en grupos de hasta 15 personas y los accesos están programados cada 15 minutos.