La capital del ciclismo rural: a minutos de CABA, combina gastronomía, parajes y servicios

Luján se consolidó como uno de los puntos de referencia para el cicloturismo rural en el oeste bonaerense, con caminos que permiten conectar la localidad con pequeños pueblos, antiguas estaciones ferroviarias, campos y propuestas gastronómicas.

{{{htmlAmp}}}

A unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el partido ofrece distintas alternativas para recorrer en bicicleta durante una escapada de fin de semana.

La variedad de circuitos permite elegir entre recorridos de diferente extensión y dificultad. En plataformas de cicloturismo aparecen trazas que atraviesan destinos como Carlos Keen, Villa Ruiz, Goldney, Jáuregui, Olivera, Cortínez y San Eladio, mientras que algunas propuestas superan los 80 o 100 kilómetros.

¿Cuáles son los circuitos rurales que se pueden recorrer en bicicleta desde Luján?

Uno de los recorridos posibles conecta Luján con Carlos Keen, Villa Ruiz y Azcuénaga a través de caminos rurales. La propuesta atraviesa zonas de campos sembrados y pequeños montes antes de llegar a localidades donde funcionan establecimientos gastronómicos, por lo que el trayecto puede combinarse con una pausa para comer.

Otra alternativa une con La Choza, San Eladio, Tomás Jofré y Jáuregui. En Wikiloc figura un circuito de 85,66 kilómetros y apenas 64 metros de desnivel positivo, mientras que otra ruta que pasa por Goldney, Carlos Keen, Villa Ruiz, Flandria, Cucullú y San Andrés de Giles supera los 103 kilómetros.

Para quienes buscan una salida de menor extensión, el entorno de Jáuregui ofrece un recorrido de unos 27 kilómetros que atraviesa caminos rurales y conecta con Goldney, Olivera y distintos puntos de la localidad. El circuito también permite conocer parte del patrimonio vinculado con la antigua Algodonera Flandria y edificios históricos como la parroquia San Luis Gonzaga.

Carlos Keen ocupa un lugar destacado dentro de estas propuestas por su oferta gastronómica y su relación con el turismo rural. La localidad conserva además su estación ferroviaria hoy en desuso, mientras que otros pueblos de la zona suman establecimientos para comer y espacios vinculados con la historia del ferrocarril.

La bicicleta también puede ser el punto de partida para conocer el casco urbano de Luján. Allí se encuentran la Basílica de Nuestra Señora de Luján y el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, que reúne distintos espacios dedicados a la historia, el transporte y el patrimonio.

La oferta cicloturística se complementa con eventos específicos. En agosto de 2026, el secretario de Desarrollo Humano de Luján, César Siror, destacó que la ciudad volvió a ser sede del Gran Premio Ciudad de Luján, competencia que inauguró el Campeonato Bonaerense de Ciclismo de Ruta 2026.