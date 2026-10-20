Un camionero que manejaba alcoholizado fue detenido en las últimas horas durante un control rutinario en la Autopista Panamericana. El hombre, de unos 40 años, había iniciado su recorrido en la provincia de Corrientes con destino a Buenos Aires, y antes de someterse al test reconoció que no iba a "dar cero".

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El operativo fue llevado adelante por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), cuyos agentes detuvieron al camionero durante un control de transporte pesado que realizaban en la autopista. Al bajar del vehículo, le solicitaron al conductor su documentación y le indicaron que debía realizar el test de alcoholemia.

Sin embargo, el camionero les hizo una consulta inusual: "¿Me van a hacer pedazos?". La secuencia quedó registrada por las cámaras de los agentes, quienes le preguntaron al hombre a qué se refería. Según consta en las imágenes publicadas por la ANSV, tras ese primer intercambio, los agentes le explicaron al conductor que de todas maneras debía someterse al procedimiento y el conductor accedió.

Imprudencia al volante

Después de soplar en el alcoholímetro, mientras el aparato aún procesaba la información, el camionero confesó: "Es que no va a dar cero". Al instante se escuchó el ruido del aparato y la pantalla indicó que el hombre manejaba con 2,65 gramos por litro de alcohol en sangre.

Tras el resultado, se le impidió seguir manejando. Además, podría afrontar una multa que podría superar los 2 millones de pesos y podrían suspenderle la licencia de conducir por hasta 18 meses. Durante el mismo operativo, la Agencia Nacional controló 780 conductores de vehículos pesados para verificar que los camiones y choferes de colectivos circulen con la documentación en regla, sin alcohol en sangre y respetando el uso obligatorio del carril derecho.

Además, fueron sancionados 94 conductores con distintas infracciones, entre ellas circular con la patente adulterada, no respetar el carril correspondiente, usar el celular al volante y no llevar puesto el cinturón de seguridad. Según la ANSV, la fiscalización del transporte pesado resulta clave para detectar conductas de riesgo y prevenir accidentes viales graves en las rutas y autopistas de la Argentina.