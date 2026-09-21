Mauro Icardi quedó en el centro de una nueva polémica, esta vez lejos de la cancha. El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires resolvió inhabilitar preventivamente al futbolista para conducir después de que se hiciera público un video grabado dentro de su auto, en plena vía pública.

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La decisión llegó en las últimas horas y se apoya en dos elementos: la conducta que se ve en las imágenes y un dato que las autoridades verificaron a partir de su difusión. Icardi manejaba con la licencia de conducir vencida.

El registro se viralizó rápidamente en redes. En las imágenes, Icardi aparece al volante mientras su acompañante, la actriz Eugenia "la China" Suárez, se quitó el cinturón de seguridad y sacó gran parte del cuerpo por la ventanilla, con el auto en circulación.

La escena, grabada desde el interior del vehículo, muestra dos situaciones que la normativa de tránsito busca evitar. Por un lado, una persona sin cinturón y con el cuerpo expuesto fuera del auto, algo que ante un frenazo o una maniobra brusca puede tener consecuencias graves. Por el otro, un conductor que, como se supo después, no tenía su documentación al día.

La licencia vencida, el dato que agravó el cuadro

Fue a raíz de la difusión del video que las autoridades constataron que el jugador circulaba con el carnet vencido. Manejar sin la licencia vigente ya es una falta en sí misma, y sumada a la imprudencia que muestran las imágenes derivó en la sanción.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Transporte bonaerense remarcó la gravedad de la infracción con una frase contundente: "Al volante, la responsabilidad no es opcional". Además, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial emitió el informe correspondiente, en el que se estableció la medida preventiva.

Qué implica una inhabilitación preventiva

Por su carácter preventivo, la medida busca evitar que el conductor siga circulando de manera inmediata. Es una herramienta que el organismo aplica cuando considera que la conducta registrada representa un riesgo para la seguridad vial.

Según se informó, si Icardi busca tramitar una nueva licencia, deberá someterse previamente a una evaluación psicofísica que determine si cuenta con la aptitud requerida para volver a estar al frente de un vehículo.

Es decir que el trámite queda condicionado a ese examen: antes de obtener un nuevo carnet, tendrá que demostrar que está en condiciones de conducir.

No es un caso aislado

El de Icardi se suma a otros episodios en los que Transporte bonaerense actuó a partir de videos que circularon en redes. En enero de 2025, el organismo inhabilitó preventivamente a L-Gante luego de que se difundieran registros en los que se lo veía manejar sin cinturón y usando el celular.

En abril de 2026, el influencer Santiago Maratea fue inhabilitado preventivamente tras ser detectado conduciendo sin cinturón mientras grababa un video para sus redes, y quedó obligado a reevaluarse para volver a manejar.

Y en agosto de este año, un motociclista recibió una inhabilitación preventiva hasta el año 2099 luego de que el propio conductor publicara videos con maniobras de extrema peligrosidad en calles y rutas.

Esas medidas se enmarcan en la política de control y prevención que impulsa el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci. Desde el Ministerio remarcaron en esos casos que la exposición pública de conductas de riesgo no solo vulnera las normas básicas, sino que además promueve prácticas peligrosas, especialmente entre los más jóvenes.