Cerró una histórica papelera y 160 trabajadores quedan en la calle en medio de la crisis de Milei

Producto de la crisis económica una importante papelera de la Provincia de Buenos Aires anunció el cierre de sus puertas y dejará a 160 trabajadores en la calle. Desde el sector apuntaron contra las políticas del gobierno de Javier Milei.

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Papelera del Sur pondrá fin a más de seis décadas de historia tras el fin de su planta en Tornquist, algo que además de afectar a los empleados, tendrá consecuencias sobre buena parte de la economía local.

La decisión fue comunicada por representantes de Interpack, vinculada a la operación de la fábrica, durante una reunión con dirigentes sindicales en Bahía Blanca. Los trabajadores y sus representantes no habían sido anticipados sobre el motivo de la convocatoria. La noticia tomó por sorpresa incluso al gremio, que reconocía las dificultades de la empresa, pero todavía conservaba expectativas de continuidad.

“Cuando llegamos nos dieron la noticia”, relató Gustavo Lanaro, secretario general del sindicato papelero, en declaraciones a Noticias Tornquist. El dirigente describió el impacto que provocó el anuncio: “Hoy nos dieron esta noticia y estamos helados”.

Los motivos del cierre de Papelera Sur

La compañía justificó el cierre por la falta de rentabilidad y las dificultades para competir con los productos importados. “Tenemos una máquina bastante vieja y se hace imposible competir con la cartulina que está entrando de afuera, tanto por la cantidad como por los costos”, señaló el sindicalista.

El desenlace se produjo después de un proceso de deterioro que se había profundizado durante 2025. En ese momento, los trabajadores denunciaban que la fábrica funcionaba apenas unos 15 días por mes y que la empresa aplicaba suspensiones con una reducción salarial del 30%. La plantilla, que entonces rondaba los 200 empleados, ya había sufrido despidos.

Ahora, la desvinculación alcanzaría a unos 160 trabajadores: aproximadamente 110 estaban comprendidos en el convenio colectivo del sector y otros 50 se desempeñaban fuera de ese régimen. Lanaro indicó que la empresa manifestó su intención de completar el pago de las indemnizaciones y las liquidaciones antes de finalizar noviembre.

Sin embargo, advirtió que el compromiso económico no resuelve la situación de las familias afectadas: “Te dicen que te tenés que quedar con la tranquilidad de que te van a pagar todo, hasta el último centavo, pero eso obviamente no te deja tranquilo porque básicamente te estás quedando sin trabajo”.

El cierre también golpea a toda la ciudad

La preocupación excede los puestos de trabajo directos. La actividad de la papelera sostenía una red de transportistas, contratistas, proveedores y comercios que ahora también sentirán el impacto de la paralización. “Son muchas familias que viven de Papelera y esa plata que uno tiene por mes la vuelca al pueblo. Le va a afectar también al comerciante, al que tiene una despensa, porque toda esa plata queda en Tornquist”, advirtió Lanaro.

El municipio también cuestionó la decisión. En un comunicado, el Ejecutivo encabezado por la intendenta Estefanía Bordoni expresó su “más enérgico repudio y profunda preocupación” y definió el cierre como “un durísimo golpe para toda nuestra comunidad”. La administración local vinculó la situación con la crisis de la industria nacional y cuestionó las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. También remarcó que la pérdida de la fábrica implica mucho más que la desaparición de empleos: supone un retroceso para el entramado productivo y social del distrito.