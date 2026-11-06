La producción industrial manufacturera acumula una caída anual del 2,6%

No hay mes que te salve el año. En septiembre de 2026, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) dio cuenta de una caída de 1,8% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-septiembre de 2026 presentó una disminución de 2,6% respecto a igual período de 2025. Sin embargo, en la comparación mensual hubo una leve suba del 0,7%.

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Por otro lado, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) dio cuenta de una suba de 5,1% respecto a igual mes de 2025. En el acumulado del año, el índice de la serie original presentó un aumento de 1,3% respecto a igual período de 2025. En la comparación mensual, la suba fue del 7,8%. Estos datos presentan cierta reactivación de esta industria a fuerza de obras privadas, siendo la obra pública un rubro delegado por la administración nacional.

“El 74,0% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 15,0% estima que disminuirá y 11,0%, que aumentará. Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 62,4% opina que el nivel de actividad no cambiará durante el período octubre-diciembre de 2026, mientras que 23,5% cree que disminuirá y 14,1%, que aumentará”, puede leerse en el último informe del Indec.

La industria solo acumula caídas

Durante el noveno mes del año, diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Las variaciones negativas más profundas se registraron en el rubro Maquinaria y equipo (-26,8%); Otros equipos, aparatos e instrumentos (-22,0%); Prendas de vestir, cuero y calzado (-5,3%); Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-3,5%) y Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras (-4,9%).

No hay remolque para el mercado interno, en una economía sostenida a pura fuerza de exportaciones de hidrocarburos, soja y derivados y minería, cuyos dólares no derraman, más bien todo lo contrario. En este escenario, la producción de metales registró una caída del 4% interanual, mientras que las industrias metálicas básicas registraron una merma del 1,1% y la refinación de petróleo tuvo una caída del 0,8%.

Por otro lado, los resultados positivos se dieron en los sectores de Sustancias y productos químicos (3,9%); Madera, papel, edición e impresión (6,4%); Productos minerales no metálicos (5,1%); Otro equipo de transporte (11,0%); Productos de caucho y plástico (1,7%); y Productos textiles (2,0%).

La siderurgia sigue congelada

A pesar del resultado positivo para la industria de la construcción durante septiembre, algunos datos dan cuenta de la endeblez del sector, con una obra pública que prácticamente dejó de existir. La producción de minerales no metálicos tuvo una caída del 3,2% en el acumulado del año. En el caso de la producción de vidrio, el desplome acumulado fue del 5,4; la merma en la producción de cemento llegó al 3,1% y al 3,2% para la cal y el yeso.

La industria siderúrgica también sigue a la baja. La merma interanual para el rubro “Industrias metálicas básicas” fue del 1,1% y del 2,1% en el acumulado. Pero en el caso puntual de la siderurgia, la caída acumulada llega al 2,6% mientras que la función de metales tuvo un desplome del 12,4% en el acumulado del año.

La refinación de combustibles

El segmento de la Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear registró una merma interanual del 0,8% pero en el acumulado del 2026 avanzó un 8%. Este indicador está compuesto por naftas con un resultado positivo interanual del 2,1%; gasoil, con un avance del 4,7%; el fueoil que tuvo una caída del 3,2%; y asfaltos, con el desplome en septiembre del 31%. Esto se vinculada con el freno de la obra pública vial.

El caso paradójico ocurre con las naftas, ya que, si bien aumentó su producción interanual y acumulada, otros registros dan cuenta de una caída en los consumos de naftas en todo el país. El consumo de nafta de enero a septiembre del año 2026, comparado con el mismo periodo del 2023, cayó en todas las provincias de la Argentina menos en Neuquén y en Ciudad de Buenos Aires. La merma fue del 5% según un análisis realizado por el Instituto Argentina Grande (IAG).

Las provincias en las que más cayó el consumo fueron Misiones (-32%) y Formosa (-26,7%). “En las provincias de frontera la caída es más marcada debido a que el precio de la nafta aumentó por encima del de los países vecinos, provocando una caída del consumo por parte de ciudadanos extranjeros”, indicaron desde el IAG.