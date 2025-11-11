Calendario escolar: confirmaron cuántos días y horas tendrá el ciclo lectivo 2026

La definición del próximo ciclo lectivo fue confirmada tras la asamblea N.º 147 del Consejo Federal de Educación (CFE)

El Gobierno de Javier Milei confirmó este martes que el calendario escolar 2026 y lanzó una advertencia a los docentes al enfatizar que se deberá garantizar un mínimo de 190 días de clase por lo que se controlará el cumplimiento efectivo de las horas reloj en todos los niveles educativos. La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, y rige para todo el país.

La definición del próximo ciclo lectivo fue confirmada tras la asamblea N.º 147 del Consejo Federal de Educación (CFE), presidida por el secretario de Educación Carlos Torrendell, con la participación de las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones.

Cómo será el calendario escolar 2026: la carga horaria

Según el comunicado oficial, se reafirmó la planificación de calendarios escolares con 190 días de clase y el cumplimiento de 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en secundaria. La resolución 484/24, que formaliza esta definición, establece que solo se considerará como día de clase efectivo aquel en el que se hayan dictado al menos cuatro horas reloj de actividades pedagógicas con estudiantes. En caso de no alcanzar la carga horaria mínima, las jurisdicciones deberán implementar medidas de recuperación para garantizar el piso obligatorio.

En este marco, la cartera de Capital Humano definió que avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de esta normativa y determinó que la Secretaría del Consejo Federal de Educación deberá publicar, a partir de diciembre de 2025, el calendario escolar 2026 aprobado y luego informarlo a cada provincia.

Cuándo comienza el calendario escolar

Si bien todavía no oficializó el calendario escolar para cada provincia, se considera que el regreso de las clases el año que viene llegará en febrero o marzo. CABA es el único distrito que tiene confirmado, por ahora, el inicio de las clases en 2026. Las fechas serán las siguientes:

Nivel Inicial y Primario: martes 24 de febrero de 2026

Nivel Secundario: jueves 5 de marzo de 2026

Cuándo finaliza el calendario escolar 2025

Mientras se define el calendario escolar 2026, el cierre del ciclo lectivo 2025 avanza en las diversas provincias. Las primeras en finalizar serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, el 12 de diciembre. La mayoría lo hará el 19, mientras que Salta, Buenos Aires y Misiones extenderán las clases hasta el 22. La Pampa cerrará el 26 de diciembre, siendo la última del país.