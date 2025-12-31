¿Es feriado el viernes 2 de enero de 2026 en Argentina? Qué definió el Gobierno

El 2026 comienza un jueves y, por el feriado nacional del 1° de enero, circulan dudas sobre qué pasará con el viernes 2. Sin embargo, solo una provincia tendrá asueto y podrá disfrutar de un fin de semana largo. Conocé cuál es.

Quiénes tienen feriado y no trabajan este 2 de enero de 2026

Solo los empleados estatales de la provincia de Tucumán gozarán de un asueto el viernes 2 de enero. En el resto del país, será un día laboral habitual. Así lo definió el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, mediante el Decreto N.º 3.935/1. La decisión permite que los trabajadores públicos tucumanos sumen hasta 10 días consecutivos de descanso, el objetivo es fomentar el consumo y el turismo.

Algunos feriados del 2026 podrán trasladarse para fomentar el turismo

Sin embargo, la medida solo afecta a la administración pública provincial y -al no ser un feriado nacional, ni día no laborable- las empresas privadas tendrá la decisión de convocar o no a sus empleados, no existe la obligación, ni la sugerencia de otorgar el día libre.

Feriados inamovibles 2026: qué días habrá asueto

Los feriados inamovibles son la columna vertebral del calendario nacional y ya están asegurados por ley, más allá de la confirmación oficial de cada año:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Carnaval. Martes 24 de marzo: Memoria, Verdad y Justicia.

Memoria, Verdad y Justicia. Jueves 2 de abril: Malvinas.

Malvinas. Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes Santo. Viernes 1 de mayo : Día del Trabajador.

: Día del Trabajador. Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo.

Revolución de Mayo. Sábado 20 de junio: Día de Belgrano – Día de la Bandera.

Día de Belgrano – Día de la Bandera. Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Navidad.



En 2026 hay 12 feriados inamovibles para descansar extra

Feriados trasladables: cuáles se pueden mover y cuáles podrían generar fines de semana extralargos

La ley permite trasladar feriados que caen entre semana para armar fines de semana largos y favorecer el turismo. En 2026, los feriados trasladables son: