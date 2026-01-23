Cuándo cae feriado por carnaval en febrero 2026: los días que hay fin de semana largo en Argentina

Los argentinos podrán disfrutar del próximo fin de semana largo en febrero gracias al Carnaval. Qué día caen los dos feriados y cómo quedó el calendario de asuetos confirmado por el Gobierno nacional.

¿Cuándo cae feriado por Carnaval en febrero 2026?

El feriado de Carnaval es uno de los más importantes del calendario argentino, ya que se caracteriza por las celebraciones populares en diferentes provincias del país y por fomentar el turismo interno. Se trata de un momento clave, no solo para descansar sino para quienes viven en destinos turísticos, desde la Costa Atlántica, hasta las sierras. Este año, el Gobierno nacional confirmó dos feriados inamovibles por el Carnaval:

Lunes 16 de febrero

Martes 17 de febrero

Ambos asuetos permiten formar un fin de semana largo XL desde el sábado 14 hasta el martes 17, se trata de una gran oportunidad para hacer una escapada y desconectar, ya que ofrece cuatro días de descanso consecutivos.

Feriados 2026: estos son los días que hay fin de semana largo en Argentina

El Gobierno nacional definió el calendario de feriados del 2026, como parte de la Ley 27.399 que regula los feriados nacionales y los días no laborables con fines turísticos, y sumó tres días no laborables más para fomentar el turismo interno en el país. Así durante el año habrá 12 fines de semana largo:

Marzo

Lunes 23 : Día no laborable con fines turísticos.

: Día no laborable con fines turísticos. Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional inamovible) y Jueves Santo (día no laborable). Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1 : Día del Trabajador (feriado inamovible).

: Día del Trabajador (feriado inamovible). Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

En 2026 habrá 12 fin de semana largos para formentar el turismo en el país

Junio

Lunes 15 : Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (feriado trasladable).

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (feriado trasladable). Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 : Día de la Independencia (feriado inamovible).

: Día de la Independencia (feriado inamovible). Viernes 10: incorporación del feriado no laborable.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable que se mantiene).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, se mantiene).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (se conmemora el 20 de noviembre, pero se traslada para un fin de semana largo).

Diciembre