Asueto administrativo 31 de diciembre en provincia de Buenos Aires: qué pasa con los bancos, empleados públicos y servicios

Llega Año Nuevo 2026 y el Gobierno Nacional decretó asueto administrativo el 31 de diciembre para que los empleados públicos puedan disponer de tiempo de descanso junto a sus familias. Conocé a quiénes afecta la decisión y cómo funcionan los bancos y servicios públicos en la previa al 2026.

Provincia de Buenos Aires: cómo funcionan los servicios públicos el 31 de diciembre 2025

A través del Decreto 883/2025, el Gobierno le dio un día de descanso al personal de la Administración Pública Nacional (APN) para el 31 de diciembre. Así, todos los empleados públicos podrán descansar en la previa a Año Nuevo, con la excepción de quienes realizan servicios esenciales, como el personal de los hospitales y servicios de seguridad que deberán trabajar con normalidad.

La medida nacional también fue seguida por Axel Kicillof a nivel provincial, que decidió otorgar más días de descanso al personal de la administración pública provincial. Si bien los empleados provinciales tendrá un día extra el 31, el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad, el sistema de emergencias sanitarias del Ministerio de Salud y el Servicio Penitenciario Bonaerense trabajarán.

El personal de salud y de seguridad no tendrán asueto y deberán trabajar el 31 de diciembre

Además, otros servicios públicos como el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia; el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en Hogares y Casas de Abrigo oficiales; Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, la Línea 144 y en los Hogares de Protección Integral, también estarán disponibles.

El asueto a nivel nacional y provincial no afecta al sector privado, ya que el último día del 2025 es laborable. Cada empleador decide si le da a sus trabajadores la jornada libre o con tareas reducidas. En caso de trabajar en esas fechas, el pago será habitual, mientras que durante el feriado nacional del 1° de enero se deberá pagar el doble por las tareas realizadas.

¿Qué pasa con los bancos el 31 de diciembre?

El decreto presidencial no afecta al sector bancario, pero desde la cámaras representativas definieron que el 31 de diciembre las sucursales bancarias permanecerán cerradas, así lo definieron la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

El 31 de diciembre las sucursales bancarias estarán cerradas, pero el servicio online continuará en funcionamiento

En detalle, el 31 de diciembre a nivel nacional continuarán en funcionamiento la actividad bancaria de manera online: