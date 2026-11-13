Buscar aves acuáticas y disfrutar de la vista: cómo participar este domingo de una salida al Lago de Regatas. Foto: Lucía B

Para quienes no tengan aún un plan para el fin de semana y busquen un paseo al aire libre, este domingo 15 de noviembre en el Lago de Regatas habrá una excursión especial: el Club Picaflor organiza una salida para observar aves acuáticas y disfrutar del oasis natural en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

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La actividad es sin inscripción previa y el punto de encuentro es el mirador del lago. La cita es a las 9 horas, pero desde el club invitan a unirse al grupo de WhatsApp que tienen a disposición y donde actualizan cualquier tipo de información a tener en cuenta.

Este fin de semana en el Lago de Regatas habrá una salida para avistar aves. Foto: Club Picaflor

El Club Picaflor es un club de observación de aves, pero detrás tiene un propósito más grande: generar un espacio de encuentro hecho por y para la comunidad LGBT+. Todas las semanas organizan diferentes actividades, como jams de dibujo y salidas a diferentes lagos que quedan cerca o en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué otro plan hacer el fin de semana

Este fin de semana es especial, ya que el sábado 14 será la Noche de los Museos. Desde las 19 horas hasta la madrugada más de 350 museos y espacios culturales abrirán sus puertas completamente gratis. Quienes se acerquen van a poder disfrutar desde exposiciones, exhibiciones, talleres, intervenciones artísticas, espacios de exploración, DJ en vivo, shows musicales, serenatas, espectáculos de magia, visitas guiadas —también teatralizadas—, proyecciones, experiencias inmersivas y mapping.

Para poder disfrutar de la experiencia sin ningún tipo de problema, desde el Gobierno porteño habilitarán un pase que hay que descargar y presentar a la hora de viajar en transporte público. El cronograma de horarios será el siguiente: