Es uno de los castillos más impresionantes de Buenos Aires: el paseo ideal para hacer esta primavera, a solo 30 minutos de CABA.

A solo media hora de la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad de General Pacheco, se esconde uno de los castillos más sorprendentes de la provincia. Tiene una arquitectura de inspiración europea, salones históricos y un parque inmenso rodeado de vegetación. Se trata del Castillo de Pacheco, una joya patrimonial oculta y que pocas personas conocen.

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"Este castillo es uno de los más majestuosos y probablemente uno de los menos conocidos de la Argentina. Queda a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y abre al público muy pocas veces al año", cuenta el creador de contenido de Vivamos BA. Las entradas son con cupos limitados y se puede recorrer tanto el castillo como los jardines y es un paseo ideal para hacer en primavera.

La residencia fue construida en 1882 por José Felipe Pacheco Reynoso y su esposa, Agustina de Anchorena. Gran parte de los materiales utilizados en la construcción fueron traídos de Europa. Actualmente, el edificio se encuentra dentro de un barrio privado, por lo que no es posible ingresar libremente y el acceso se realiza exclusivamente mediante recorridos organizados.

Cómo es el Castillo de Pacheco por dentro

El edificio conserva parte de su arquitectura original y permite conocer distintos ambientes de la antigua residencia. Entre los espacios más destacados se encuentran el salón principal, la sala morisca y la biblioteca, que permiten descubrir detalles de época y conocer cómo era la vida en esta histórica propiedad.

La visita también incluye un recorrido por el exterior del casco original de la estancia, donde vivió Ángel Pacheco, militar argentino y figura vinculada a la historia de la independencia nacional. Los jardines y el entorno natural completan la experiencia, que mezcla historia, arquitectura y patrimonio en un lugar poco conocido por el público general.

El castillo para visitar en Pacheco, Buenos Aires.

Cómo visitar el Castillo de Pacheco esta primavera

Las visitas se organizan mediante recorridos guiados y las fechas disponibles son pocas a lo largo del año. El tour dura aproximadamente 90 minutos y comprende una caminata de unos dos kilómetros, por lo que se recomienda llevar calzado cómodo para caminar. Para participar, es importante seguir la cuenta de Instagram del Museo Histórico de General Pacheco, @museodepacheco, donde se anuncian las próximas fechas, las condiciones de acceso y la inscripción. Los cupos son limitados y es necesario reservar con anticipación.

Dirección, horarios y precio de entrada

Dirección : Avenida Hipólito Yrigoyen 210, General Pacheco, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.

Horarios : Sábados de 14 a 17 horas. Las visitas guiadas se organizan en fechas puntuales, generalmente dos veces al año, con turnos especiales que se anuncian en las redes sociales del museo.

Precio de entrada: Bono contribución de $7.000 por persona, en efectivo, según la información publicada en su web. Chequear antes de reservar.

Cómo llegar desde CABA

El Castillo de Pacheco se encuentra en General Pacheco, partido de Tigre, a unos 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. En auto, se puede llegar por la Autopista Panamericana, ramal Escobar, y continuar hacia General Pacheco. Como el castillo está dentro de un barrio privado, es importante tener en cuenta que no se puede ingresar por cuenta propia, por eso la visita debe realizarse con el tour organizado y siguiendo las indicaciones que se comuniquen al momento de reservar.