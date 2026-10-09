Buscan voluntarios para vivir en los Alpes o en la campiña francesa a cambio de trabajar en granjas orgánicas.

Diferentes países de la Unión Europea ofrecen alojamiento y comida a cambio de trabajo. Es el caso de Francia, cuya campiña y zona de Los Alpes cuenta con voluntariados para trabajar en granjas orgánicas y ecológicas. El objetivo de estos proyectos es conectar a personas interesadas en aprender sobre vida sustentable con productores rurales que buscan apoyo en sus tareas diarias.

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De esta manera, el voluntario aporta entre 20 y 25 horas de trabajo semanal, generalmente en un esquema de 4 o 5 horas al día de lunes a viernes, a cambio de alojamiento y las tres comidas diarias. En lo que respecta a las tareas, varían según la estación e incluyen la siembra y cosecha de cultivos, el cuidado de animales, la elaboración artesanal de lácteos o pan, el mantenimiento de huertos y trabajos de bioconstrucción.

Es posible trabajar en la campiña francesa y Los Alpes.

Este tipo de voluntariados son organizados por redes globales como WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms), Workaway y Worldpackers. Para aplicar, en el caso de quienes sean viajeros procedentes de países por fuera de la Unión Europea, deben cumplir los requisitos establecidos por las regulaciones migratorias, como el límite de 90 días del espacio Schengen para estancias turísticas o contar con visados del tipo Working Holiday.

Ahora bien, en lo que refiere a la experiencia, no suele exigirse para las tareas de campo, aunque sí se suele valorar la disposición para el trabajo físico al aire libre, así como un nivel básico de idioma, como francés, inglés o alemán, para facilitar la convivencia diaria con las familias que reciben a los voluntarios.

Cómo aplicar al voluntariado

Para aplicar al voluntariado y trabajar en granjas orgánicas y ecológicas de la campiña francesa y Los Alpes, es necesario como primer paso elegir entre WWOOF, Workaway y Worldpackers y crear una cuenta. Una vez registrado, el siguiente paso es utilizar los buscadores y filtros geográficos de la plataforma para seleccionar las zonas específicas de interés, como la región de Alta Saboya en los Alpes o la Provenza en el campo francés. Luego de seleccionar la granja a la que se quiere aplicar como voluntario, hay que mandar una carta de presentación al anfitrión y seguir la solicitud.