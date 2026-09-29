Una casa de campo en uno de los destinos turísticos más famosos de Córdoba busca voluntarios para el Oktoberfest (Turismo Villa General Belgrano).

De cara a una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza, una casa de campo ubicada en Villa General Belgrano lanzó una búsqueda de voluntarios a través de la plataforma Worldpackers. La propuesta permite instalarse en una de las localidades turísticas más emblemáticas de Córdoba a cambio de colaborar en tareas de mantenimiento, jardinería y desarrollo sustentable durante la celebración del Oktoberfest.

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La convocatoria está diagramada para cubrir estancias de una a dos semanas en el período en que se lleva a cabo el evento gastronómico y cultural, el cual se extiende desde el 2 hasta el 12 de octubre (con sus jornadas centrales programadas para el 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 del mes).

Las tareas solicitadas y las condiciones del voluntariado en Villa General Belgrano

El ofrecimiento contempla un esquema de colaboración pensado para brindar tiempo libre a los viajeros que deseen disfrutar del entorno serrano y la festividad.

Labores a realizar en el lugar de hospedaje:

Carga horaria: Se requiere una colaboración de entre 18 y 20 horas semanales distribuidas con tres días francos.

Se requiere una colaboración de entre 18 y 20 horas semanales distribuidas con tres días francos. Mantenimiento y campo: Trabajos en la huerta orgánica, cuidado de espacios verdes, jardinería, tareas generales de construcción, reparación, pintura y decoración del hogar.

Trabajos en la huerta orgánica, cuidado de espacios verdes, jardinería, tareas generales de construcción, reparación, pintura y decoración del hogar. Área digital: Se valoran postulantes con conocimientos en e-commerce, manejo de redes sociales y generación de contenido para aportar a iniciativas de arte y aventura.

Beneficios incluidos por el voluntariado en el marco del Oktoberfest:

Hospedaje en habitación compartida.

Desayuno diario y acceso a cocina equipada.

Servicio de lavandería sin costo e internet básica.

Salidas guiadas, excursiones gratuitas y acceso a eventos seleccionados.

Clases de idiomas, actividades orientadas al bienestar y certificado al finalizar la experiencia.

La búsqueda se orienta a viajeros individuales y no admiten parejas o grupos (Worldpackers).

Todos los requisitos y el proceso de postulación

La búsqueda se orienta de forma exclusiva a viajeros individuales, por lo que no se admiten solicitudes de parejas o grupos. Para poder aplicar se deben cumplir los siguientes criterios:

Tener más de 21 años.

Contar con nivel principiante de inglés o intermedio de español.

Demostrar responsabilidad y predisposición para la convivencia y el trabajo en equipo.

Disponibilidad para permanecer entre una y dos semanas.

Los interesados deben ingresar al sitio oficial de Worldpackers, confeccionar un perfil de viajero con sus antecedentes y enviar la solicitud formal al anfitrión del establecimiento. Una vez remitido el formulario, el responsable de la finca evalúa la candidatura para otorgar la preaprobación correspondiente antes de coordinar el viaje a las sierras cordobesas.