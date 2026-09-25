Buscan intensamente a un andinista desaparecido en Mendoza: encontraron su camioneta en Vallecitos

Un intenso operativo de búsqueda se lleva adelante en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, para intentar hallar a un andinista de 48 años que está desaparecido desde hace pocos días. El hombre, identificado como E.P.S., es estudiante de la Escuela de Guías y había informado que tenía previsto hacer una travesía por el cordón montañoso.

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La preocupación empezó a crecer cuando el miércoles 22 de septiembre, un guía de uno de los refugios de la zona confirmó que había visto la camioneta del hombre estacionada en Vallecitos, pero horas después el andinista no se presentó a clases. Fue entonces que la alarma se encendió entre los familiares y allegados.

Rastrillajes en la zona

Ante la falta de noticias, la Patrulla de Rescate de Mendoza desplegó un operativo para intentar localizar al hombre. Los equipos especializados comenzaron a recorrer distintos sectores de la zona de montaña, con énfasis en senderos y quebradas del cordón montañoso.

Las tareas de la búsqueda continuaron durante este viernes y hasta ahora no lograron dar con el paradero del andinista ni encontrar elementos que indiquen dónde podría estar. Los rescatistas mantienen desplegados distintos equipos en el área mientras avanzan con el rastrillaje.

Vallecitos es uno de los principales puntos de acceso al Cordón del Plata, un área de alta montaña ubicada a unos 80 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Desde allí salen diferentes rutas hacia cumbres que superan ampliamente los 3.000 metros de altura, en un entorno donde las condiciones pueden cambiar rápidamente.

La búsqueda que continúa sin ninguna pista

Uno de los datos que manejan los investigadores es que el hombre había comunicado con anticipación sus planes para realizar una travesía. El hecho de que su vehículo haya quedado estacionado en la zona permitió orientar los primeros rastrillajes, aunque por ahora no se encontraron indicios que permitan determinar qué recorrido hizo ni hacia dónde pudo haberse dirigido.

La búsqueda se desarrolla mientras los equipos especializados recorren los sectores de difícil acceso del área. La Patrulla de Rescate cuenta con experiencia en operativos de características similares en Vallecitos, donde en otras oportunidades debió asistir a montañistas desorientados o con dificultades durante los ascensos y descensos.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierto el operativo y concentran sus esfuerzos para encontrar al andinista y reconstruir el recorrido que hizo. Mientras tanto, los familiares, compañeros y amigos del hombre siguen difundiendo datos para ampliar el alcance de la búsqueda.