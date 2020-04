Boom de coronavirus, dengue y falta de agua: la grave situación en las villas porteñas

Un cóctel explosivo para el sistema sanitario de los barrios de emergencia se armó en la ciudad de Buenos Aires. Hay un boom de casos de coronavirus, decenas de personas que sufren dengue y se sumó la falta de agua.

Así de grave es la situación en las villas porteñas. Según información oficial del Gobierno porteño, al día de hoy ya son 57 los casos de COVID-19 en la denominada Villa 31 del barrio porteño de Retiro. Los últimos infectados son una mujer y tres de sus hijos. En los barrios Villa 31, Villa 31 Bis y Carlos Mugica viven más de 40 mil habitantes.

En un comunicado, el colectivo social La Garganta Poderosa afirmó: "El Barrio Mugica, cuya falaz "urbanización" se ocuparon de promocionar en todos los medios, no sólo tiene los casos de coronavirus que ya denunciamos, ¡ahora nos confirman otros nuevos 11 contagios! Y las medidas están a la vista. Hace dos días que la Villa 31 no tiene agua y hace 24 horas que no tiene luz".

Desde el sábado, organizaciones sociales y referentes barriales denuncian que hay falta de agua potable. Y por otra parte, se registraron ahora cortes de suministro eléctrico en esa parte del barrio de Retiro. Algunos cortes de 24 horas que pueden extenderse. Todo, en medio de la pandemia.

"Todavía no existe ningún proceso de individualización sobre los grupos de riesgo que debieran ser aislados del aglomeramiento entre los pasillos estrechos e invisibilizados de la ciudad más rica del país, donde hoy se cumplen 40 días de Hacinamiento Barrial Obligatorio", reclama La Garganta.

En lo que respecta a los casos por el mosquito del aedes aegypti la zona está entre las más perjudicadas. La Ciudad tiene un total de 5.200 casos de dengue en todo el territorio. Según el último mapa de CABA de la semana pasada, en la zona de Retiro hay 186 casos.

La situación es similar en la 1-11-14, la villa de emergencia más grande de territorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la más poblada (se estima que más de 50 mil habitantes). Allí ya hay otros 48 casos de coronavirus. Según datos del "Observatorio Villero", hoy están viviendo entre 4 y 10 personas en cada hogar de ese barrio. En lo que respecta a personas con dengue hubo 2412 casos en los últimos tres meses sólo en tres comunas de la zona sur. La Comuna 7, donde se encuentra esta villa, es el sector más afectado y tiene (según un último mapa de la Ciudad) 1221 infectados. Y hay más: "La demanda de nuestros comedores comunitarios aumentó un 40% en los últimos diez días", confirma La Garganta Poderosa.

Los casos confirmados de covid-19 en las villas porteñas en total son de 124. Se completan los números de la Villa 31 y la 1-11-14 con estos barrios de emergencia porteños: 3 en Ciudad Oculta, 2 en la Villa 20, hay 2 en Barrio Fátima, un contagio en Barrio 21-24 y uno más en el Barrio Mitre de Saavedra.

Los 124 casos de coronavirus en las villas de ese distrito representan un 10% del total de contagios registrados en la Ciudad de Buenos Aires, que son 1.123 según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación (30 de abril por la mañana).

El presidente de la Comuna 4 donde se encuentran los barrios Zavaleta y 21-24, Ignacio Álvarez, afirmó sobre la situación a El Destape: "Hoy sufrimos la falta de agua. Sectores con muy baja presión, sectores donde ni siquiera tienen agua y un 70 por ciento de estos barrios con agua contaminada. También se interrumpió la provisión de sachets con agua por parte de AySA en el fondo del Barrio San Blas donde no llega el agua corriente. Además en las manzanas 23 y 24 se están realizando arreglos y se interrumpió el servicio de agua. En este momento ya contamos con casos de covid 19 en la 21-24 y es lamentable que no estén dadas las condiciones de higiene y seguridad para que los vecinos puedan enfrentar esta pandemia", aseguró. Y confirmó que al momento hay un caso confirmado de COVID-19 en la 21-24.