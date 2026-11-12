Brian May, histórico guitarrista de Queen, compró un campo que se convirtió en un bosque frondoso luego de plantar más de 100.000 árboles. Antes de convertirse en May’s Wood, las 63 hectáreas iniciales estaban destinadas al cultivo y al ganado, pero el músico cambió el destino productivo y desarrolló un proyecto lejos de los escenarios: la recuperación de un hábitat natural para la fauna local.

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May, de 79 años, adquirió las tierras cerca de la localidad de Bere Regis, en el condado de Dorset, y posteriormente sumó 64 hectáreas adicionales de campos linderos. En septiembre de 2013 había iniciado la transformación ecológica del predio junto con Save Me Trust, una organización sin fines de lucro que había fundado unos años atrás para trabajar activamente en la defensa de los animales silvestres.

Los habitantes de la localidad bautizaron a la zona bajo el nombre de May’s Wood, denominación que fue oficializada poco tiempo después. La primera jornada de forestación contó con una fuerte participación comunitaria. Vecinos y estudiantes de una escuela local, acompañaron al artista mientras plantaba el primer roble fundacional del bosque en una jornada donde colocaron 600 ejemplares en la tierra.

En los meses siguientes sumaron otros robles, hayas, castaños, tilos, cerezos silvestres, nogales y distintas especies de arbustos autóctonos. Cuando se cumplió el décimo aniversario, en 2023, la cifra había ascendido a 101.000 árboles y arbustos nativos.

El músico proyectó un trabajo a escala temporal mucho mayor que la de una simple plantación ornamental. Su intención era que los ejemplares alcancen la madurez plena y que el bosque se consolide como patrimonio vivo para las generaciones futuras.

¿Cómo el bosque ayudó a crear Brian May?

Los responsables del proyecto mantuvieron los sectores abiertos, praderas de flores silvestres y corredores naturales entre las áreas forestadas, a fin de respetar la dinámica original del ecosistema británico. El objetivo del guitarrista de Queen era construir un corredor biológico seguro para la fauna y restaurar de manera gradual un terreno que había sido un bosque nativo hace siglos.

El crecimiento sostenido de la vegetación permitió los cambios visibles en el entorno. Desde Save Me Trust, como la web oficial del músico, resaltan que el proyecto atrajo nuevamente especies de insectos, aves y pequeños mamíferos ausentes durante las décadas de agricultura intensiva.

Además, las praderas floridas también favorecieron la llegada masiva de abejas y mariposas. A su vez, los setos espesos (hilera formada por árboles y arbustos) y ciertos sectores restringidos al tránsito humano permitieron brindar refugio seguro a animales terrestres y aves que anidan directamente sobre el suelo.

Uno de los puntos fundamentales fue que nunca se introdujeron artificialmente especies externas, ya que las tareas llevadas adelante permitieron sanear el hábitat y que la fauna existente recupere su espacio por sí misma.