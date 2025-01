"Fue de repente, sin previo aviso": Brian May y una noticia que sacude a la música

El histórico Brian May y una noticia que sacude a la música.

Brian May es uno de los históricos integrantes que tuvo la Queen, la mítica banda de rock británica liderada por Freddie Mercury. Con su guitarra, May continuó al frente de la agrupación aún después de la muerte de su líder, haciendo dupla con el baterista Roger Taylor. Es por esta situación que, a sus 77 años, el guitarrista fue protagonista de una nueva noticia sobre su salud que sacudió a la música: "Fue de repente, sin previo aviso".

El pasado mes de septiembre, Brian May anunció que sufrió un pequeño derrame cerebral. El mismo lo dejó sin la movilidad de uno de sus brazos, alertando a sus seres queridos y seguidores. "Fue de repente, sin previo aviso", manifestó May, quien en un comunicado había expresado que el derrame fue "menor" y añadió: "No quise decir nada en ese momento porque no quería ningún alboroto, ni simpatía… Estoy bien”.

“Estoy bien y hago lo que me dicen, que es básicamente nada. Estoy castigado, no se me permite salir, conducir, subirme a un avión, no se me permite elevar demasiado el ritmo cardíaco. Pero estoy bien”, continuó Brian May, que meses después es protagonista de una nueva noticia sobre su salud. La misma fue confirmada por su esposa, Anita Dobson.

Afortunadamente, Brian May logró salir adelante y está mucho mejor que en septiembre pasado. De acuerdo a lo manifestado por su esposa, ahora tiene la movilidad que le faltaba: “Toca mucho el piano en la casa. Le gusta mucho Beethoven. Me encanta. El piano en la casa es realmente muy relajante”.

Según Anita Dobson, lo que le ocurrió a Brian May "te hace darte cuenta de que en cualquier momento podrías ser tú. No tienes que ser necesariamente viejo, podría ser cualquiera. Crees que estás en forma, ves a esas personas que corren maratones y luego, a una edad temprana, se van. Tienes que vivir cada día como si fuera el último. No es fácil hacer eso. Te olvidas y piensas que tienes otra semana y que está todo reservado. Tienes que ser consciente de que la vida es preciosa y, como la vida cambia tan rápido, todos estamos un poco en una cuerda muy fina, por así decirlo”.

Brian May fue elegido el mejor guitarrista de la historia del rock

Brian May, integrante de Queen, fue considerado en 2020 como el mejor guitarrista de la historia del rock, según los lectores de la revista Total Guitar, una de las publicaciones británicas más influyentes en la materia. El músico superó en la votación a leyendas como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Eddie Van Halen, Stevie Ray Vaughan y Tony Iommi, entre otros.

"Estoy absolutamente sin palabras. Estoy alucinando, es completamente inesperado. Obviamente, me emociona profundamente que la gente piense en mí de esta manera", manifestó el guitarrista a esa revista, según replicó la agencia DPA. Y añadió: "No diré nunca que soy un gran guitarrista en el sentido de virtuoso. Supongo que esto me dice que lo que he hecho ha llegado a la gente. Creo que sencillamente intento tocar con mi corazón y se trata de eso".

Esta publicación ya había consagrado años atrás a Van Halen como el mejor guitarrista, en una compulsa que despertó críticas. Ese listado controvertido chocó contra uno publicado por la revista Rolling Stone que proyectó en el primer lugar a Hendrix, seguido por Clapton, Page, Keith Richards, Jeff Beck, B.B. King y Chuck Berry, postergando al guitarrista de Queen al 26º lugar.