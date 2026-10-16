Cómo es La Brama: el espectáculo único en el país donde los ciervos son los protagonistas

La Reserva Provincial Parque Luro, en La Pampa, ofrece cada otoño la posibilidad de observar la brama de los ciervos colorados, un fenómeno natural que reúne a visitantes interesados en escuchar sus potentes sonidos y presenciar las disputas entre los machos durante la época de celo.

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Ubicada a unos 35 kilómetros de Santa Rosa, la reserva protege uno de los últimos sectores de bosque de caldén del país, un paisaje de llanura, médanos y lagunas que se convierte en escenario de este comportamiento animal.

La experiencia se realiza mediante caminatas guiadas por el monte, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando aumenta la actividad de los animales. El recorrido permite combinar la observación de la fauna con los sonidos y los aromas característicos de esta etapa del año.

¿Cómo es La Brama, el fenómeno natural donde los ciervos pampeanos son los protagonistas?

La brama es el período de celo del ciervo colorado, durante el cual los machos emiten bramidos graves para atraer a las hembras y advertir a otros ejemplares sobre su presencia. En esta etapa también se enfrentan con sus astas para imponerse frente a sus rivales y conseguir oportunidades de apareamiento.

El fenómeno ocurre habitualmente entre marzo y abril, cuando el bosque de caldén se llena de sonidos que pueden escucharse a varios kilómetros. Las visitas guiadas permiten acercarse a los miradores y recorrer senderos con acompañamiento especializado, sin interferir en el comportamiento de los animales.

La presencia de estos ciervos en La Pampa tiene un origen particular. A comienzos del siglo XX, Pedro Olegario Luro introdujo ejemplares procedentes de Europa en un establecimiento dedicado a la caza, conocido como San Huberto. Con el tiempo, la especie se adaptó al ambiente pampeano y se extendió por distintas regiones del país.

¿Qué hacer en la Reserva Provincial Parque Luro?

Además de observar a los ciervos colorados durante la época de celo, la Reserva Provincial Parque Luro ofrece propuestas para descubrir el bosque de caldén, conocer la historia pampeana y recorrer distintos ambientes naturales.

1) Recorrer los senderos del bosque de caldén

El área protegida cuenta con cinco senderos de diferente longitud y baja dificultad que atraviesan sectores de bosque nativo, médanos, lagunas, valles y salitrales. Las caminatas permiten conocer la flora del lugar y observar animales en su hábitat, por lo que son una alternativa para quienes disfrutan de las actividades al aire libre.

2) Visitar el Museo El Castillo

La antigua casona de estilo francés fue construida a principios del siglo XX y conserva parte de su diseño y mobiliario original. Declarada Monumento Histórico Nacional, permite conocer cómo era la vida en la estancia y recorrer espacios vinculados con su historia, como las caballerizas, el tambo y la sala de carruajes.

3) Practicar avistaje de aves

La reserva es un sitio de interés para la observación de aves, con más de 160 especies registradas. Entre ellas se encuentran el cardenal amarillo, la monterita canela y el águila coronada. Para disfrutar de esta actividad, conviene llevar binoculares y mantener distancia de los animales para no alterar su comportamiento.

4) Observar la fauna autóctona

Durante los recorridos también es posible encontrar guanacos, ñandúes y zorros, además de otras especies que habitan el caldenal. La observación depende de las condiciones del entorno y de la actividad de los animales, por lo que cada caminata puede ofrecer una experiencia diferente.

5) Conocer la historia de la estancia y los pueblos originarios

El patrimonio de Parque Luro incluye referencias a los pueblos originarios que habitaron la región, sus lenguas y su cosmovisión. Estos elementos permiten complementar la visita natural con una aproximación a la historia cultural del territorio pampeano.