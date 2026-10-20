Beneficio para jubilados en CABA: cómo disfrutar de una visita guiada por el Congreso de la Nación

Los jubilados porteños tienen la oportunidad de hacer algo distinto este fin de semana: una visita por el Congreso de la Nación. Se trata de una actividad gratuita para los beneficiarios de Pase Cultural, el programa de la Ciudad de Buenos Aires.

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Jubilados con Pase Cultural: cómo participar de una visita guiada gratis por el Congreso

La visita por el Palacio Legislativo se realizará el próximo sábado 24 y el domingo 25 de octubre, con cupos limitados y reserva previa. La propuesta invita a conocer por dentro uno de los edificios más emblemáticos del país, sin necesidad de moverse del centro porteño. Además, quienes lo deseen pueden asistir acompañados.

Durante el recorrido, los participantes podrán conocer las dos cámaras que integran el Poder Legislativo y descubrir la historia del edificio. También se podrán conocer los secretos de su arquitectura y de recorrer algunos de sus salones más representativos.

La actividad durará alrededor de 60 minutos, por lo que resulta ideal para quienes buscan un plan distinto, que no abarque todo el día y sin grandes exigencias.

Cómo reservar el lugar: el horario de la actividad

La actividad se realizará en tres horarios distintos y solo pueden participar los beneficiarios del Pase Cultural. Para hacerlo, deben inscribirse en el formulario online respectivo al horario en el que buscan asistir:

Quienes quieran ir con un acompañante deberán seleccionar la opción correspondiente al completar el formulario. Ante cualquier duda o consulta, los organizadores habilitaron el correo comunidadpase@buenosaires.gob.ar. El punto de encuentro es la entrada lateral del Congreso de la Nación, ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen 1863.

Qué otros días se puede visitar el Congreso

Si bien las fechas del próximo sábado y domingo son exclusivas para beneficiarios del Pase Cultural, el Congreso puede recorrerse con una visita guiada durante diferentes días de la semana. La actividad también es gratuita, solo hay que anotarse previamente en el sitio oficial del Palacio Legislativo.