En el 2012, mientras cursaba los últimos años de la carrera de Diseño Industrial, Sergio Brochi Fasani empezó a investigar cómo transformar tapitas de plástico en objetos útiles y duraderos. Aquella idea, que formó parte de una tesis universitaria en Villa Martelli, terminó convirtiéndose en Proyecto Mutan: un emprendimiento que ya recuperó más de 40 toneladas de plástico.

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Mutan surgió a partir del vínculo con cooperativas de recuperadores urbanos que tenían máquinas para triturar plástico, pero que no siempre podían avanzar hacia la fabricación de nuevos productos. El material se clasificaba y comercializaba como materia prima, aunque existía la posibilidad de agregarle valor a través del diseño y la transformación.

Al notar ello, Brochi Fasani junto a un grupo de diseñadores, empezó a desarrollar herramientas y procesos accesibles para convertir los residuos en productos de uso cotidiano.

De tapitas de plástico a pares de anteojos

Uno de los productos más novedosos de Proyecto Mutan son los anteojos fabricados con plástico reciclado. La idea tomó impulso en el 2017, durante un viaje del equipo a la feria Wanted Design de Nueva York. Allí vieron la posibilidad de desarrollar un objeto de uso diario que permitiera además mostrar el potencial estético y funcional del material recuperado.

Y el proceso es más sencillo de lo que parece. Para fabricar un par de anteojos se necesitan aproximadamente diez tapitas. Primero, el plástico se recolecta, clasifica, lava y tritura. Luego, los fragmentos se mezclan para conseguir diferentes combinaciones de colores, se funden mediante calor y se introducen a presión en una matriz metálica que les da la forma definitiva.

Hasta el momento, el emprendimiento fabricó alrededor de 5.000 anteojos. También desarrolló otros productos como luminarias, muebles y objetos de decoración.

Una red de trabajo y oportunidades

Proyecto Mutan integra cooperativas, fundaciones y organizaciones sociales en la cadena de producción. Entre sus colaboradores se encuentra la Fundación Garrahan y otras entidades dedicadas a la recuperación de residuos. Estos espacios participan en la recolección, clasificación y limpieza del plástico que luego transforman en el taller.

La iniciativa también estableció un vínculo con Entramadas, un colectivo de mujeres del barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, conocido como la villa 1-11-14, en la Ciudad de Buenos Aires. Ellas son las encargadas de confeccionar los estuches de los anteojos a partir de bolsas plásticas descartadas, que transforman en láminas resistentes a través de un proceso de termofusión.